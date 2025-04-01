Політикиню визнали винною у розтраті державних коштів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg та Le Figaro.

Дивіться також Трамп стривожений усуненням "подружки Путіна" Ле Пен від виборів у Франції

Хто може замінити Ле Пен на виборах у Франції

Як пише Bloomberg, Ле Пен засудили до чотирьох років ув’язнення. Її адвокат розкритикував суд, оскільки заборона на балотування набрала чинності негайно і не може бути відкладена на час розгляду апеляції. Навіть якщо вирок буде оскаржений, розгляд апеляції до виборів 2027 року виглядає малоймовірним через складність справи.

За результатами останніх соціологічних опитувань, Марін Ле Пен була однією з головних претенденток на посаду президента Франції. Вона говорила, що прокуратура хоче її "політичної смерті", добиваючись заборони на участь у виборах.

Після вироку перед ультраправими відкривається питання лідерства. Ле Пен протягом багатьох років працювала над тим, щоб зробити "Національне об’єднання" більш прийнятною силою для французького суспільства.

Її ймовірним наступником вважають 29-річного Жордана Барделлу – чинного голову партії, який, згідно з опитуваннями, має високу підтримку виборців і може стати головним кандидатом від ультраправих на виборах 2027 року.

Мені майже тридцять... Мені стільки років, скільки мені є, а це одночасно і перевага, яка не вічна, і вада, яка швидко минає,

– відповів Барделла на запитання про його можливу кандидатуру та сумніви, які може викликати його молодий вік.

Сама Ле Пен називає справу політичним переслідуванням. Її прихильники теж можуть сприйняти вирок як спробу чинної влади Франції змусити мовчати тих, хто їм не подобається – особливо на тлі падіння рейтингу чинного президента Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, Марін Ле Пен засуджено до 4 років ув'язнення за розкрадання коштів, з них 2 роки умовно. Її звинуватили у привласненні 137 тисяч євро коштів, які вона отримувала під час роботи в Європейському парламенті в період з 2004 по 2017 рік. Окрім неї, вироки у розкраданні коштів отримали ще 29 осіб.