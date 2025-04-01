Политик признали виновной в растрате государственных средств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и Le Figaro.

Смотрите также Трамп встревожен отстранением "подружки Путина" Ле Пен от выборов во Франции

Кто может заменить Ле Пен на выборах во Франции

Как пишет Bloomberg, Ле Пен приговорили к четырем годам заключения. Ее адвокат раскритиковал суд, поскольку запрет на баллотирование вступил в силу немедленно и не может быть отложен на время рассмотрения апелляции. Даже если приговор будет обжалован, рассмотрение апелляции до выборов 2027 года выглядит маловероятным из-за сложности дела.

По результатам последних социологических опросов, Марин Ле Пен была одной из главных претенденток на пост президента Франции. Она говорила, что прокуратура хочет ее "политической смерти", добиваясь запрета на участие в выборах.

После приговора перед ультраправыми открывается вопрос лидерства. Ле Пен в течение многих лет работала над тем, чтобы сделать "Национальное объединение" более приемлемой силой для французского общества.

Ее вероятным преемником считают 29-летнего Жордана Барделлу – действующего председателя партии, который, согласно опросам, имеет высокую поддержку избирателей и может стать главным кандидатом от ультраправых на выборах 2027 года.

Мне почти тридцать... Мне столько лет, сколько мне есть, а это одновременно и преимущество, которое не вечно, и недостаток, который быстро проходит,

– ответил Барделла на вопрос о его возможной кандидатуре и сомнениях, которые может вызвать его молодой возраст.

Сама Ле Пен называет дело политическим преследованием. Ее сторонники тоже могут воспринять приговор как попытку действующей власти Франции заставить молчать тех, кто им не нравится – особенно на фоне падения рейтинга действующего президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, Марин Ле Пен приговорена к 4 годам заключения за хищение средств, из них 2 года условно. Ее обвинили в присвоении 137 тысяч евро средств, которые она получала во время работы в Европейском парламенте в период с 2004 по 2017 год. Кроме нее, приговоры в хищении средств получили еще 29 человек.