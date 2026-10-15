"Каждому, у кого была украиноязычная фамилия, позвонили": США угрожали Украине разведданными

Американские чиновники могли пригрозить прекратить обмен разведданными. Такой сценарий может реализоваться, если Украина продолжит проводить атаки на российские НПЗ.

Об этом 14 октября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собеседников, связанных с Министерством обороны Украины.

Прекратили ли США передавать Украине разведданные?

Американские чиновники могли предупредить Украину о последствиях новых ударов по российским энергетическим объектам. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, утверждал, что в понедельник, 14 октября, США угрожали скрывать разведданные от Киева.

По его словам, представители американской разведки предупредили украинское посольство в Вашингтоне: если Украина вновь проведет атаку на российские энергетические объекты, США могут немедленно прекратить обмен разведывательной информацией.

Предупреждения были настолько массовыми, что каждый, чья фамилия звучала по-украински, получал звонок,

– сказал собеседник издания.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что украинские военные получали предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными. Однако, по его словам, на тот момент эти угрозы еще не были реализованы.

В то же время ситуация обострилась после заявлений Зеленского о том, что во время российских баллистических атак на Киев в понедельник и вторник, 12–13 октября, Украина не получила заблаговременных предупреждений от западных "партнеров".

В ходе масштабного удара российские баллистические и крылатые ракеты поразили шесть энергетических объектов в Украине, в частности главные электростанции Киева. Россия применила 39 баллистических ракет и 120 ударных беспилотников. В результате атаки около 600 тысяч человек остались без электроэнергии. В столице фиксировались отключения света, а в отдельных районах приостанавливалось движение электрического общественного транспорта.

По данным городских властей, в результате ночной атаки на Киев погибли как минимум четыре человека, еще 25 получили ранения.

Позже Воздушные силы отметили, что во время последующих волн российских атак бывшие " партнеры передавали предупреждения " о применении баллистических ракет.