Глава государства также подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по Украине, несмотря на объявленное президентом США прекращение огня в энергетической сфере.

Что сказал президент об атаке?

С вечера и до утра российские военные провели атаку на Украину более чем сотней средств поражения. В частности, враг применил реактивные дроны, барражирующие боеприпасы и баллистические ракеты.

Значительную часть воздушных целей украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить. Однако избежать попаданий не удалось.

В Харькове российский удар разрушил жилой дом. Спасатели всю ночь искали людей под завалами.

В результате этого удара по дому в Харькове погибли четыре человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего за один вечер и только в Харькове ранен 41 человек,

– заявил президент.

Отдельно Зеленский прокомментировал удар по столице. Россия применила пять баллистических ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру.

Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах,

– подчеркнул Зеленский.

Украина в течение двух суток после объявления президентом США прекращения огня в энергетической сфере не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетике в целом.

В то же время Россия продолжила проводить атаки на украинские энергетические объекты и критическую инфраструктуру. По словам Зеленского, в течение этих двух суток под ударами оказались 19 регионов Украины.

Наша позиция неизменна: Украина готова к зеркальным шагам по деэскалации, и необходимо оказать действенное давление на Россию, чтобы деэскалация состоялась. Войны заканчиваются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что международное давление на Россию способствует приближению мира. Зато поддержка страны-агрессора, задержка помощи Украине и затруднение защиты от баллистических ракет не помогают завершить войну.

Напомним, 13 октября Трамп сделал ряд заявлений о возможном завершении войны России против Украины. Во время общения с журналистами он заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встретиться и договориться о прекращении боевых действий.

Трамп также утверждал, что нарушения режима прекращения огня якобы имели место с обеих сторон. Когда журналисты напомнили, что Украина поддержала энергетическое перемирие, а Россия продолжила атаковать украинскую инфраструктуру, американский президент настаивал, что обе стороны согласились на его предложение.

Он также подчеркнул, что Зеленский должен не просто говорить о соглашении, а заключить его. Он намерен побудить украинского лидера к достижению договоренностей с Россией.

В то же время Трамп заявил, что, по его мнению, Путин также хочет заключить соглашение, но стороны якобы не знают, как этого добиться. При этом он не объяснил, почему он видит готовность Кремля к миру на фоне российских атак.

"Я думаю, что на самом деле Путин больше хочет заключить соглашение, чем Зеленский", – подытожил президент США.