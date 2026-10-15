Об этом 14 октября сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собеседников, связанных с Министерством обороны Украины.

Прекратили ли США передавать Украине разведданные?

Американские чиновники могли предупредить Украину о последствиях новых ударов по российским энергетическим объектам. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, утверждал, что в понедельник, 14 октября, США угрожали скрывать разведданные от Киева.

По его словам, представители американской разведки предупредили украинское посольство в Вашингтоне: если Украина вновь проведет атаку на российские энергетические объекты, США могут немедленно прекратить обмен разведывательной информацией.

Предупреждения были настолько массовыми, что каждый, чья фамилия звучала по-украински, получал звонок,

– сказал собеседник издания.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что украинские военные получали предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными. Однако, по его словам, на тот момент эти угрозы еще не были реализованы.

В то же время ситуация обострилась после заявлений Зеленского о том, что во время российских баллистических атак на Киев в понедельник и вторник, 12–13 октября, Украина не получила заблаговременных предупреждений от западных "партнеров".

В ходе масштабного удара российские баллистические и крылатые ракеты поразили шесть энергетических объектов в Украине, в частности главные электростанции Киева. Россия применила 39 баллистических ракет и 120 ударных беспилотников. В результате атаки около 600 тысяч человек остались без электроэнергии. В столице фиксировались отключения света, а в отдельных районах приостанавливалось движение электрического общественного транспорта.

По данным городских властей, в результате ночной атаки на Киев погибли как минимум четыре человека, еще 25 получили ранения.

Позже Воздушные силы отметили, что во время последующих волн российских атак бывшие " партнеры передавали предупреждения " о применении баллистических ракет.