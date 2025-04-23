Пришло время двигаться вперед, – Келлог назвал встречу с украинцами в Лондоне "позитивной"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал встречу с украинской делегацией в Лондоне "позитивной". Он также отметил, что пришло время реализовывать мирную инициативу Дональда Трампа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кита Келлога.

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Как Кэллог прокомментировал переговоры в Лондоне

Келлог назвал встречу с украинской делегацией в Лондоне "положительной" и заявил, что пришло время двигаться вперед по директиве Трампа.

"Пришло время двигаться вперед по директиве президента Трампа по войне между Украиной и Россией: остановить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", – написал спецпредставитель президента США по вопросам Украины.

Что обсуждали во время переговоров с Келлогом

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что на переговорах украинская сторона четко донесла свою позицию относительно мира и подчеркнула необходимость введения режима полного и безусловного прекращения огня.

"Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа. Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности", – рассказал Ермак.

Также во время встречи с Келлогом была достигнута договоренность продолжать диалог по миру и поддерживать регулярные контакты.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что обсуждались также гарантии безопасности для Украины. Кроме того, стороны проанализировали возможные сценарии завершения войны и согласовали подходы к будущим шагам.