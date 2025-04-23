Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.

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Как у Зеленского оценивают встречу с Келлогом

Ермак сообщил, что 23 апреля в Лондоне состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Глава Офиса Президента сообщил, что на переговорах украинские чиновники четко донесли свою позицию относительно мира и отметили, что необходимо ввести режим полного и безусловного прекращения огня.

Именно прекращение огня станет первым шагом к началу переговоров к достижению справедливого и длительного мира.

Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа. Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности,

– подчеркнул Ермак.

Глава ОП добавил, что на встрече с Келлогом договорились продолжать диалог по миру и поддерживать регулярные контакты.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона добавил, что украинская делегация имела "продуктивные" переговоры с Келлогом.

"Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", – рассказал Умеров о встрече.

Он добавил, что основной позицией для Украины в переговорах с партнерами является безопасность населения, международно признанные границы и длительный мир.