Пришло время искать нового лидера, – Трамп о ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп 17 января призвал к положению конца 37-летнему правлению аятоллы Али Хаменеи. По его мнению, пришло время искать нового лидера в Иране.

Это связано с тем, что массовые протесты, призывающие к свержению режима в стране, похоже, утихли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что сказал Трамп о ситуации в Иране?

В Politico отмечают, что тысячи протестующих по всей стране погибли в течение последних трех недель. Это побудило Трампа неоднократно угрожать военным вмешательством.

13 января президент США призвал иранцев продолжать протестовать и "захватить институты", заявив, что "помощь уже в пути". На следующий день он резко изменил курс, заявив, что его проинформировали о прекращении убийств.

Лучшим решением, которое он когда-либо принимал, было не вешать более 800 человек два дня назад,

– сказал Трамп 17 января, отвечая на вопрос о масштабах возможной военной операции США в Иране.