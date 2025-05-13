Прямые переговоры не будут эффективными, – Курт Волкер

Украина готова к прямым переговорам с Путиным. Но бывший представитель Госдепа в Украине Курт Волкер считает, что они не дадут результата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Почему прямые переговоры могут оказаться неэффективными

Курт Волкер уверен, что Путин не готов к переговорам.

Это не поможет. Это не приведет ни к какому прогрессу. Важно иметь в переговорах международное участие, потому что Путин будет врать, обманывать и искажать факты – и все должны это видеть. Если Украина и Россия будут сидеть в одной комнате, Россия выйдет после переговоров, обвинит Украину во всевозможных вещах, и у людей сложится запутанная картина,

– объяснил он свое мнение.

Американский дипломат убежден, что важно создать международные рамки по конкретным вопросам, например обмен пленными, временное прекращение огня в определенной зоне или отказ от ударов по энергетическим объектам друг друга.

"Я считаю, что такие вещи можно обсуждать на двусторонней основе, но все равно нужны более широкие международные рамки, если мы хотим положить конец войне", – добавил он.

Песков сказал, что россияне приедут в Стамбул. Но не известно, будет ли сам Путин в Турции. Страна-агрессор не раскрывает состав своей делегации.