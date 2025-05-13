Об этом во вторник, 13 мая, пропагандистам заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Однако кто будет представлять страну-агрессора – пока не сообщают.

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Что заявили в Кремле

По словам Пескова, состав российской делегации раскроют только тогда, когда будут соответствующие указания от президента.

Мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону,

– отметил Песков.

К слову, Владимир Зеленский поддерживает идею прямых переговоров с Путиным. "Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", – написал украинский президент.

Но в Москве уклоняются от ответа о присутствии диктатора в Стамбуле 15 мая: "Кремль объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только Владимир Путин сочтет это нужным".