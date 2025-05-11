Почему Стамбул и 15 мая: в Sky News объяснили заявление Путина о переговорах

Заявления Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая ничем не отличаются от предыдущих комментариев главы Кремля. Таким образом Москва пытается избежать предложения о 30-дневном перемирии, к которому призвал Зеленский и "коалиция решительных".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал корреспондента Айвора Беннетта из Sky News.

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О чем свидетельствуют заявления Путина о переговорах

Журналист отметил, что в следующий четверг – 15 мая – президент России предлагает провести прямые переговоры с Украиной. Только тогда, по его словам, стороны смогут обсудить детали длительного перемирия.

Местом проведением российский диктатор решил выбрать город Стамбул. Но проблема в том, что Турция, вероятно, об этом решении не знает, ведь Путин сказал, что позвонит президенту Эрдогану позже.

Учитывая очевидную поддержку Америкой ультиматума Европы в отношении России (прекращение огня или санкции), Путину пришлось ответить чем-то новым. Но это имело вид предложения, которое поспешно сформировали в коридоре снаружи,

– пишет Беннетт.

Журналист, который присутствовал во время пресс-конференции Путина в Москве, сказал, что подготовка к этому заявлению была чрезвычайно странной.

"Нам сказали, что это будет пресс-конференция, и все имели большие ожидания относительно возможности задавать вопросы (что здесь случается не очень часто). Сначала это было представлено как итог двусторонних встреч, которые Путин провел на этой неделе с лидерами, что были здесь на праздновании Дня Победы", – рассказал медийщик.

Но ультиматум из Европы, видно, застал Кремль врасплох. Потому что когда Путин наконец появился к журналистам, ближе к двум часам ночи, вопросов не было. Только заявление.

Позже Айвору Беннету удалось задать вопрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, или это просто очередная тактика промедления в отношении мира со стороны России. На что тот ответил: "Нет, это очень серьезный подход".

Журналист утверждает, что теперь осталось понять, сочтет ли Дональд Трамп это предложение достаточным для мира, ведь прошло два месяца с тех пор, как он впервые предложил 30-дневное прекращение огня, и, кажется, мало что изменилось.

К слову, во время встречи "коалиции решительных" в Киеве 10 мая был сформирован ультиматум, что 12 мая должно начаться полное прекращение огня между Украиной и Россией без всяких условий, которое касается суши, воздуха и моря. Если Россия не согласится, ЕС и США готовы наложить санкции.