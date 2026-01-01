Война в Украине продолжится, а Трамп может пожертвовать Тайванем: прогноз Economist на 2026 год

The Economist спрогнозировал ключевые темы и тенденции 2026 года. Среди них политические маневры Дональда Трампа, война в Украине, экономика, искусственный интеллект и медицина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Смотрите также Битва гигантов: что будет с мировой экономикой в 2026 году и кто проиграет первым – США, Китай или ЕС

Что прогнозируют аналитики на 2026 год?

Аналитики начинают с того, что отмечают, что люди якобы живут в мире Дональда Трампа. По их мнению, президент США – главный разрушитель, что будет формировать мировые дела пока будет оставаться в Белом доме.

250-летие Америки

В 2026 году США празднуют 250 лет со дня независимости. Демократы и республиканцы по-разному оценивают прошлое и будущее страны. Промежуточные выборы в ноябре, по словам аналитиков, покажут, повлияют ли эти разные взгляды на политику Трампа. Однако изменение состава Палаты представителей может не изменить его методы управления.

Геополитический дрейф

Мировой порядок, основанный на правилах, продолжает разрушаться, по данным издания. "Коалиции желающих" будут заключать соглашения в сфере обороны, торговли и климата. Америка и Китай будут руководить транзакционными подходами, вместо глобальных идеологических парадигм.

Ожидать ли мира в новом году?

По мнению аналитиков, войны в Украине, Судане и Мьянме продолжатся. Россия и Китай якобы испытывают преданность США своим союзникам, создавая угрозу в "серой зоне". Прогнозируют, что напряженность будет расти в Арктике, киберпространстве и на морском дне.

Какие вызовы стоит ожидать Европе?

Аналитики считают, что Европа должна одновременно увеличивать расходы на оборону, удержать Соединенные Штаты на своей стороне, стимулировать экономику и бороться с дефицитами. Политика жесткой экономии может усилить поддержку ультраправых партий. Страны ЕС стремятся оставаться лидерами свободной торговли и зеленых технологий, но делать все одновременно сложно.

Возможности Китая

Отмечается, что Китай использует политику Трампа "Америка превыше всего" для усиления глобального влияния. Однако в Китае есть и внутренние проблемы такие, как дефляция и замедление роста.

Он (Китай – 24 Канал) представит себя, как более надежный партнер, особенно на глобальном юге, где он заключает ряд торговых соглашений,

– говорится в материале.

Глобальные экономические риски

Экономика США пока лучше всего выдерживает тарифы Трампа, но глобальный рост замедляется, пишут аналитики. Замена Джерома Пауэлла во главе Федеральной резервной системы может усилить политическое противостояние на рынке облигаций.

Что будет с искусственным интеллектом и рабочими местами?

Инвестиции в искусственный интеллект растут, что скрывает экономическую слабость США и вызовет беспокойство относительно рабочих мест. Отмечается, крах не будет означать, что технология не имеет реальной ценности. Однако это может иметь широкое экономическое влияние.

Изменения климата

Ограничить потепление до 1,5 градусов вряд ли удастся. Причиной издание назвало то, что "Трамп ненавидит возобновляемые источники энергии". В то же время чистые технологии процветают на глобальном юге. Компании будут достигать климатических целей, часто не афишируя этого из-за "гнева Трампа". "За геотермальной энергией стоит следить", – добавили аналитики.

Спорт и препараты для производительности

Чемпионат мира по футболу и крупные спортивные события совместно принимают Америка, Канада и Мексика, чьи отношения напряженные. Кроме того, по словам аналитиков, появление дешевых препаратов GLP-1 для похудения и повышения производительности вызывает этические дискуссии, в частности среди спортсменов.

Другие прогнозы экспертов