Производитель мяса в Эстонии возмутил россиян рекламой с украинцами и жареным "луком"

Эстонский производитель мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus оказался в центре скандала после публикации рекламы в фейсбуке. Многие пользователи усмотрели в ней намек на войну в Украине и ненависть к россиянам.

В компании заявляют, что не вкладывали в рекламу никакого политического или враждебного смысла, пишет ERR.

Почему реклама эстонского производителя возмутила многих?

На рекламном фото изображены два мужчины с украинскими флагами на рукавах футболок. Они жарят мясо на гриле на фоне клубов дыма, поднимающихся над морем. Реклама продукции сопровождается слоганом: "Правильный гриль делает горький лук сладким".

Та самая провокационная реклама / Фото Facebook Rannarootsi

Часть пользователей разглядела на фото украинских военных, которые жарят "оккупантов", превращая их в "хороших русских". Больше всего дискуссий вызвало слово "лук", который после "правильного гриля" становится сладким. Дело в том, что в Эстонии в определенном разговорном контексте слово "лук" может использоваться как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей.

Под клубами дыма за спинами военных пользователи уловили намек на сокрушительные украинские удары по России.

В то же время в компании открещиваются от таких сравнений. Исполнительный директор Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель говорит, что реклама напрямую связана с продуктом и его ингредиентом – карамелизированным луком.

Аксель заявил, что не знал о существовании другого негативного значения слова "лук".

Украинские флаги на футболках и клубы дыма директор объяснил реалиями сегодняшнего дня.

"Картинка отражает сегодняшнюю реальную ситуацию, которую мы видим в ленте новостей. Каждый день в новостях мы видим эти столбы дыма. Оттуда и появился этот образ", – сказал Аксель.

Он заверил, что публикация ни в коем случае не была направлена против какой-либо национальности, проживающей в Эстонии.

Несмотря на волну критики и призывы к бойкоту продукции, компания пока не собирается удалять публикацию. "Она уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?" – отметил руководитель.