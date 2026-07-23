У компанії кажуть, що не вкладали в рекламу жодного політичного чи ворожого сенсу, пише ERR.

Чому реклама естонського виробника обурила багатьох?

На рекламному фото зображено двох чоловіків з українськими прапорами на рукавах футболок. Вони смажать м'ясо на грилі на тлі клубів диму, що піднімаються над морем. Рекламу продукції супроводжує слоган: "Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою".

Та сама провокативна реклама / Фото Facebook Rannarootsi

Частина користувачів розгледіли на фото українських військових, які смажать "окупантів", перетворюючи їх на "хороших росіян". Найбільше дискусії викликало слово цибуля, яке після "правильного грилю", стає солодкою. Справа в тому, що в Естонії у певному розмовному контексті слово "цибуля" може використовуватися як зневажливе прізвисько російськомовних жителів.

Під клубами диму за спинами військових користувачі вловили натяк на розгромні українські удари по Росії.

Водночас у компанії відхрещуються від таких порівнянь. Виконавчий директор Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель каже, що реклама безпосередньо пов'язана з продуктом і його інгредієнтом – карамелізованою цибулею.

Аксель заявив, що не знав про існування іншого негативного значення слова "цибуля".

Українські прапори на футболках і хмари диму директор пояснив реаліями сьогодення.

"Картинка говорить про сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо в стрічці новин. Щодня в новинах ми бачимо ці стовпи диму. Звідти і з'явився цей образ", – сказав Аксель.

Він запевнив, що публікація в жодному разі не була спрямована проти будь-якої національності, яка проживає в Естонії.

Попри хвилю критики та заклики до бойкоту продукції, компанія поки не збирається видаляти публікацію. "Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?" – зазначив керівник.