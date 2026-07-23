У компанії кажуть, що не вкладали в рекламу жодного політичного чи ворожого сенсу, пише ERR.

Чому реклама естонського виробника обурила багатьох?

На рекламному фото зображено двох чоловіків з українськими прапорами на рукавах футболок. Вони смажать м'ясо на грилі на тлі клубів диму, що піднімаються над морем. Рекламу продукції супроводжує слоган: "Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою".

Та сама провокативна реклама / Фото Facebook Rannarootsi

Пальне

Частина користувачів розгледіли на фото українських військових, які смажать "окупантів", перетворюючи їх на "хороших росіян". Найбільше дискусії викликало слово цибуля, яке після "правильного грилю", стає солодкою. Справа в тому, що в Естонії у певному розмовному контексті слово "цибуля" може використовуватися як зневажливе прізвисько російськомовних жителів.

Під клубами диму за спинами військових користувачі вловили натяк на розгромні українські удари по Росії.

Водночас у компанії відхрещуються від таких порівнянь. Виконавчий директор Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель каже, що реклама безпосередньо пов'язана з продуктом і його інгредієнтом – карамелізованою цибулею.

Аксель заявив, що не знав про існування іншого негативного значення слова "цибуля".

Українські прапори на футболках і хмари диму директор пояснив реаліями сьогодення.

"Картинка говорить про сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо в стрічці новин. Щодня в новинах ми бачимо ці стовпи диму. Звідти і з'явився цей образ", – сказав Аксель.

Він запевнив, що публікація в жодному разі не була спрямована проти будь-якої національності, яка проживає в Естонії.

Попри хвилю критики та заклики до бойкоту продукції, компанія поки не збирається видаляти публікацію. "Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?" – зазначив керівник.