Трамп ответил, разрешат ли США производить американские ракеты в Украине

Соединённые Штаты рассматривают возможность предоставить Украине лицензию на производство американских ракет на своей территории. Однако Дональд Трамп подчеркнул, что другие решения, в частности касающиеся новых санкций против России, будут зависеть от ситуации на мировом рынке нефти.

Об этом американский президент рассказал в ходе саммита G7, пишет Clash Report.

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Что сказал Трамп о возможном предоставлении Украине лицензии на производство американских ракет?

США работают над вопросом, который может позволить Украине получить разрешение на производство ракет.

Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом,

– сказал Трамп.

Кроме того, президент США воздержался от прямой оценки роли Владимира Путина в войне против Украины, объяснив это попытками достичь урегулирования конфликта.

Отдельно Трамп отметил, что США продолжают рассматривать возможность введения новых санкций против России. В то же время ключевым фактором для принятия решения, по его словам, является ситуация на мировом рынке нефти. Он подчеркнул, что администрация США внимательно следит за динамикой цен на нефть, которые, по его словам, сейчас демонстрируют снижение.

Также Трамп упомянул о более широком контексте международной политики, в частности о ядерной программе Ирана, отметив, что Вашингтон продолжает работать над сдерживанием ее развития.

Напомним, на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене европейские лидеры заявили об осторожном оптимизме после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным Politico, Трамп якобы готов усилить поддержку Украины в обмен на помощь союзников в вопросах безопасности в районе Ормузского пролива.

После обсуждений с партнерами он также заявил о возможном усилении давления на Россию. В то же время, по словам дипломатов, США рассчитывают на поддержку "Большой семерки" в реализации договоренностей с Ираном, в частности по разминированию Ормуза. В ответ европейские страны заявили о готовности присоединиться к таким инициативам при условии координации с США и региональными партнерами.