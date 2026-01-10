Пролетел более 1600 километров: британская разведка рассказала, что знает об ударе "Орешником"

Вокруг "Орешника" много домыслов и пропагандистских заявлений, поэтому интересно, что о нем думают западные спецслужбы. В Великобритании сделали официальное заявление о том, что им известно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство обороны Великобритании. Что говорят о "Арешнике" на Западе? Разведчики Великобритании проанализировали удар "Орешником" по Украине. Вечером 8 января 2026 года Россия во второй раз запустила баллистическую ракету средней дальности (БРСД) под кодовым названием "Арешник", запущенную с базы Капустин Яр в Астраханской области. Ракета преодолела расстояние до цели примерно 1622 километров,

– говорится в сообщении минобороны Соединенного Королевства.