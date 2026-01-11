В конце 2025 года произошла утечка разговора Виткоффа с Ушаковым и Дмитриева с Ушаковым. В одном из них американец "подсказывал", как лучше заискивать перед Трампом и что должен сказать Путин.

После этого Уиткоффа заподозрили в пророссийских взглядах. Кит Келлог высказался об этом в интервью для ITV News, сообщает 24 Канал.

Как Кэллог объяснил пророссийские взгляды Уиткоффа?

Кэллог объяснил, почему Стив Уитткофф имеет пророссийские взгляды.

Так, журналист у него поинтересовался о сообщениях о пророссийских настроениях, которые выражает Стив Уиткофф. Тот, как оказалось, близок к главе Российского фонда суверенного благосостояния Кирилла Дмитриева.

Эту связь Кэллог подтвердил.

Это правда, потому что он знает Кирилла Дмитриева и знал, кто такие россияне и их точку зрения,

– подчеркнул генерал.

В то же время он добавил, что только Дональд Трамп решает, стоит ли быть сильным в отношении России или в отношении Украины. Он же и ищет баланс между этим.

Другие заявления Келлога