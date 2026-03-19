Геополитика Европа Впервые в этом году: Эстония вызвала представителя России
19 марта, 18:23
Маргарита Волошина
Основні тези
  • Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за нарушения воздушного пространства страны истребителем.
  • Инцидент произошел 18 марта, когда российский Су-30 вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайнлоо, на что отреагировало подразделение ВВС Италии.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России. Причиной стало нарушение воздушного пространства страны российским истребителем.

Об этом говорится в официальном сообщении внешнедипломатического ведомства страны. Сам инцидент произошел в среду, 18 марта.

Как отреагировала Эстония на нарушение?

Согласно обнародованной информации, вблизи острова Вайнлоо в Финском заливе российский истребитель Су-30 18 марта вошел в воздушное пространство Эстонии и находился в этом регионе ориентировочно одну минуту.

Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что на нарушение отреагировало подразделение Военно-воздушных сил Италии, который патрулирует воздушное пространство, поэтому никакой угрозы безопасности не было.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии действует в Эстонии с 2004 года, и мы снова убедились, что миссия функционирует хорошо и в соответствии с процедурами, 
– заверил он.

Ведомство вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту протеста в связи с инцидентом. Заметим, что это первое нарушение воздушного пространства страны российским самолетом в этом году.

Что могут означать такие действия России?

  • ЦПД недавно сообщило, что Россия начала следить за энергообъектами Эстонии используя для этого дирижабли, чтобы получить всю необходимую информацию без прямого нарушения воздушного пространства НАТО.

  • Ранее эстонская разведка сообщила, что Россия увеличила производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз и готовится к мнових потенциальных конфликтов, несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины.

  • К слову, напомним, что Эстония, Латвия, Литва, Финляндия вышли из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Это сделала и Польша, чтобы усилить оборону на восточном фланге НАТО.