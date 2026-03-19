Об этом говорится в официальном сообщении внешнедипломатического ведомства страны. Сам инцидент произошел в среду, 18 марта.
Как отреагировала Эстония на нарушение?
Согласно обнародованной информации, вблизи острова Вайнлоо в Финском заливе российский истребитель Су-30 18 марта вошел в воздушное пространство Эстонии и находился в этом регионе ориентировочно одну минуту.
Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что на нарушение отреагировало подразделение Военно-воздушных сил Италии, который патрулирует воздушное пространство, поэтому никакой угрозы безопасности не было.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии действует в Эстонии с 2004 года, и мы снова убедились, что миссия функционирует хорошо и в соответствии с процедурами,
– заверил он.
Ведомство вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту протеста в связи с инцидентом. Заметим, что это первое нарушение воздушного пространства страны российским самолетом в этом году.
Что могут означать такие действия России?
ЦПД недавно сообщило, что Россия начала следить за энергообъектами Эстонии используя для этого дирижабли, чтобы получить всю необходимую информацию без прямого нарушения воздушного пространства НАТО.
Ранее эстонская разведка сообщила, что Россия увеличила производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз и готовится к мнових потенциальных конфликтов, несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины.
К слову, напомним, что Эстония, Латвия, Литва, Финляндия вышли из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Это сделала и Польша, чтобы усилить оборону на восточном фланге НАТО.