Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньодипломатичного відомства країни. Сам інцидент стався у середу, 18 березня.

Як відреагувала Естонія на порушення?

Згідно з оприлюдненою інформацією, поблизу острова Вайнлоо у Фінській затоці російський винищувач Су-30 18 березня увійшов у повітряний простір Естонії та перебував у цьому регіоні орієнтовно одну хвилину.

Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що на порушення відреагував підрозділ Військово-повітряних сил Італії, який патрулює повітряний простір, тож жодної загрози безпеці не було.

Місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії діє в Естонії з 2004 року, і ми знову переконалися, що місія функціонує добре та відповідно до процедур,
– запевнив він.

Відомство викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту у зв'язку з інцидентом. Зауважимо, що це перше порушення повітряного простору країни російським літаком у цьому році.

Що можуть означати такі дії Росії?

  • ЦПД нещодавно повідомило, що Росія почала стежити за енергооб'єктами Естонії використовуючи для цього дирижаблі, щоб отримати усю необхідну інформацію без прямого порушення повітряного простору НАТО.

  • Раніше естонська розвідка повідомила, що Росія збільшила виробництво артилерійських боєприпасів більше ніж у 17 разів та готується до мнових потенційних конфліктів, попри триваючу агресію проти України.

  • До слова, нагадаємо, що Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія вийшли з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Це зробила й Польща, аби посилити оборону на східному фланзі НАТО.