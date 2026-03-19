Про це йдеться в офіційному повідомленні зовнішньодипломатичного відомства країни. Сам інцидент стався у середу, 18 березня.

Як відреагувала Естонія на порушення?

Згідно з оприлюдненою інформацією, поблизу острова Вайнлоо у Фінській затоці російський винищувач Су-30 18 березня увійшов у повітряний простір Естонії та перебував у цьому регіоні орієнтовно одну хвилину.

Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що на порушення відреагував підрозділ Військово-повітряних сил Італії, який патрулює повітряний простір, тож жодної загрози безпеці не було.

Місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії діє в Естонії з 2004 року, і ми знову переконалися, що місія функціонує добре та відповідно до процедур,

– запевнив він.

Відомство викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту у зв'язку з інцидентом. Зауважимо, що це перше порушення повітряного простору країни російським літаком у цьому році.

Що можуть означати такі дії Росії?