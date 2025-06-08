Требуют отставки правительства Испании: в Мадриде тысячи людей вышли на митинг

В столице Испании десятки тысяч людей вышли на митинг, с плакатами "Санчес –предатель" и "Правительство в отставку". Граждане недовольны работой власти, а лидер РР Альберто Нуньес Фейхоо в очередной раз призвал к проведению досрочных выборов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Протест против премьер-министра Испании Педро Санчеса организовали представители оппозиционной консервативной Народной партии. Лозунг протеста – "Мафия или демократия".

Читайте также "Работать с Украиной бок о бок": Испания объявила о выделении помощи Киеву

Что известно о протестах в Мадриде

В воскресенье, 8 июня, на площади Испании собрались от 45 000 до 50 000 человек на акцию против действующего правительства страны. Организаторы вместо этого оценили количество демонстрантов в 100 000.

Один из призывов, звучавший на митинге, касался революции в Испании. К этому призывает лидер Народной партии.

Испании нужна революция достоинства и свободы - и мы возглавим эту революцию с улиц и у избирательных урн. Господин Санчес, перестаньте прятаться, врать и убегать. Испания очень хорошо знает, кто вы и что вы сделали. Уступите демократии. Объявите выборы: мы хотим их сейчас, потому что никто за это не голосовал, даже ваши сторонники,

– сказал Альберто Нуньес Фейхоо.

Митинг в Мадриде 8 июня 2025 года: смотрите видео

Правительство Педро Санчеса уже год вызывает недоверие из-за обвинений в коррупции. Давление на Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE) усилилось на днях. Бывший член партии пытался дискредитировать полицейское подразделение Гражданской гвардии, занимающееся расследованием дела жены Санчеса Бегоны Гомес, его брата Давида и бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса.

Педро Санчес также обвиняет своих оппонентов в преступлениях. Он говорит, что его и жену "преследуют и запугивают". А все обвинения он комментирует, как попытку воплотить в жизнь "его личный и политический крах".

Напомним, Санчес в третий раз был избран премьером Испании в ноябре 2023 года. На выборах он получил поддержку большинства в парламенте. Накануне голосования в Мадриде на протест вышли его противники, которые не желали, чтобы он снова стал премьер-министром страны.

Ранее массовые протесты происходили на Канарских островах. Люди вышли против чрезмерного туризма.