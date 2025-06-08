Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Протест проти прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса організували представники опозиційної консервативної Народної партії. Гасло протесту – "Мафія або демократія".

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Що відомо про протести в Мадриді

У неділю, 8 червня, на площі Іспанії зібралися від 45 000 до 50 000 людей на акцію проти чинного уряду країни. Організатори натомість оцінили кількість демонстрантів у 100 000.

Один із закликів, що звучав на мітингу, стосувався революції в Іспанії. До цього закликає лідер Народної партії.

Іспанії потрібна революція гідності й свободи — і ми очолимо цю революцію з вулиць і біля виборчих урн. Пане Санчес, перестаньте ховатися, брехати й тікати. Іспанія дуже добре знає, хто ви й що ви зробили. Поступіться демократії. Оголосіть вибори: ми хочемо їх зараз, тому що ніхто за це не голосував, навіть ваші прихильники,

– сказав Альберто Нуньєс Фейхоо.

Мітинг у Мадриді 8 червня 2025 року: дивіться відео

Уряд Педро Санчеса вже рік викликає недовіру через звинувачення в корупції. Тиск на Іспанську соціалістичну робітничу партію (PSOE) посилився днями. Колишній член партії намагався дискредитувати поліцейський підрозділ Цивільної гвардії, що займається розслідуванням справи дружини Санчеса Бегони Гомес, його брата Давида та колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса.

Педро Санчес також звинувачує своїх опонентів у злочинах. Він говорить, що його та дружину "переслідують та залякують". А всі звинувачення він коментує, як спробу втілити в життя "його особистий і політичний крах".

Нагадаємо, Санчес утретє був обраний прем'єром Іспанії у листопаді 2023 року. На виборах він отримав підтримку більшості в парламенті. Напередодні голосування в Мадриді на протест вийшли його противники, які не бажали, щоб він знову став премʼєр-міністром країни.

Раніше масові протести відбувалися на Канарських островах. Люди вийшли проти надмірного туризму.