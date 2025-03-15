"Товарищи, конец": лидер венгерской оппозиции обратился к Орбану во время протеста

Многотысячный протест против власти Виктора Орбана состоялся в Будапеште. Лидер оппозиции креативно обратился к Орбану, указывая на его подхалимство Москве.

Протесты в Будапеште организовала партия TISZA. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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"Таварищи, конец"

В Будапеште состоялся многотысячный протест против правительства Виктора Орбана. Его организовала оппозиционная к нему партия TISZA.

Причиной сбора протеста стали недавние контроверсионные заявления венгерского премьера, в частности относительно ЕС и требования "ЕС без Украины".

Протестующие требуют отставки Орбана и изменений в руководстве страны. В толпе звучали лозунги вроде "конец режима Орбана", "закончится зима Орбана, начнется наша весна".

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обратился к Орбану в разгар протеста.

Чтобы вам лучше было понятно: Товарищи, конец!,

– обратился к Орбану Мадьяр.

Он добавил, что Орбан и его приспешники должны сесть в тюрьму, и их время заканчивается.