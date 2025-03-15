"Товарищи, конец": лидер венгерской оппозиции обратился к Орбану во время протеста
- Многотысячный протест в Будапеште против правительства Виктора Орбана организовала партия TISZA из-за его контроверсионных заявлений.
- Лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал к отставке Орбана, критикуя его подхалимство Москве, и заявил, что время Орбана заканчивается.
Многотысячный протест против власти Виктора Орбана состоялся в Будапеште. Лидер оппозиции креативно обратился к Орбану, указывая на его подхалимство Москве.
Протесты в Будапеште организовала партия TISZA. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.
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"Таварищи, конец"
В Будапеште состоялся многотысячный протест против правительства Виктора Орбана. Его организовала оппозиционная к нему партия TISZA.
Причиной сбора протеста стали недавние контроверсионные заявления венгерского премьера, в частности относительно ЕС и требования "ЕС без Украины".
Протестующие требуют отставки Орбана и изменений в руководстве страны. В толпе звучали лозунги вроде "конец режима Орбана", "закончится зима Орбана, начнется наша весна".
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обратился к Орбану в разгар протеста.
Чтобы вам лучше было понятно: Товарищи, конец!,
– обратился к Орбану Мадьяр.
Он добавил, что Орбан и его приспешники должны сесть в тюрьму, и их время заканчивается.