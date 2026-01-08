Украинцев призвали уезжать из Ирана: почему и какие пункты пропуска работают

В Иране обостряется ситуация. Поэтому МИД Украины призвал наших граждан уехать из страны, пока не поздно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

Как украинцам выехать из Ирана в январе 2026 года?

В МИД Украины заявили: в связи с осложнением ситуации с безопасностью на территории Исламской Республики Иран рекомендуют гражданам Украины покинуть территорию Ирана.

Выехать из Ирана можно через следующие пункты пропуска:

международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране;

пограничный пункт пропуска на границе с Арменией – Нордуз/Агарак;

пограничный пункт пропуска на границе с Турцией – Базорган/Сероу.

При этом просим придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие. В случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно,

– призвали украинцев в МИД.

Обратите внимание! Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, есть угроза вашей жизни или здоровью, немедленно обратитесь в Посольство Украины в Исламской Республике Иран по телефону горячей линии +98 9128 436 681 или написав письмо на почту emb_ir@mfa.gov.ua.



Также можно позвонить на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1588 или написать на адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Что происходит в Иране сейчас?

Протестующие захватили уже два города и могли захватить третий. 7 января власти заявили, что протестующие движутся к важной базе. Кое-где полиция переходит на сторону тех, кто выступает против режима аятолл. Впрочем, есть сведения и о погибших полицейских.

Сообщают, что люди валят памятники представителям власти и скандируют "смерть Хаменеи!" Сам Али Хаменеи, по информации СМИ, несколько дней назад готовился бежать в Москву.