Українців закликали їхати з Ірану: чому і які пункти пропуску працюють

В Ірані загострюється ситуація. Тож МЗС України закликало наших громадян поїхати з країни, доки не пізно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.

Як українцям виїхати з Ірану в січні 2026 року?

В МЗС України заявили: у зв'язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран рекомендують громадянам України залишити територію Ірану.

Виїхати з Ірану можна через такі пункти пропуску:

міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в Тегерані;

прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак;

прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.

При цьому просимо дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій. У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно,

– закликали українців у МЗС.

Зверніть увагу! Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, є загроза вашому життю чи здоров'ю, негайно зверніться до Посольства України в Ісламській Республіці Іран за телефоном гарячої лінії +98 9128 436 681 або написавши листа на пошту emb_ir@mfa.gov.ua.



Також можна зателефонувати на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1588 чи написати на адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Що відбувається в Ірані зараз?

Протестувальники захопили вже два міста і могли захопити третє. 7 січня влада заявила, що протестувальники рухаються до важливої бази. Подекуди поліція переходить на бік тих, хто виступає проти режиму аятолл. Утім, є відомості і про загиблих поліцейських.

Повідомляють, що люди валять пам'ятники представникам влади та скандують "смерть Хаменеї!" Сам Алі Хаменеї, за інформацією ЗМІ, кілька днів тому готувався тікати в Москву.