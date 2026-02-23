Протесты в стране возобновились: политолог предположил, ударит ли на этот раз Трамп по Ирану

В Иране снова возобновились студенческие протесты на 40-й день после предыдущей волны выступлений. Молодежь снова выходит на улицы с антиправительственными лозунгами, а ситуация в стране остается напряженной.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала обратил внимание, что нынешние события совпали с активными сигналами со стороны США. По его словам, в Вашингтоне повышают ставки, и теперь ключевой вопрос заключается в том, перерастет ли это в реальные действия против режима аятолл.

Новая волна протестов совпала с активностью США

Возобновление студенческих протестов на 40-й день после предыдущих событий имеет символическое и политическое измерение. Молодежь снова выходит на улицы с антиправительственными лозунгами, и это происходит на фоне активных международных сигналов вокруг Ирана.

Напомним: на фоне внешнеполитического напряжения в Иране продолжаются внутренние протесты. Ранее сообщалось о масштабных выступлениях, отключение интернета и жесткие действия силовых структур. Данные о количестве жертв независимо подтвердить сложно из-за ограниченного доступа к информации.

Политолог напомнил, что во время первой волны протестов иранская оппозиция не получила достаточной внешней поддержки. По его словам, тогда не хватало как технической помощи, так и логистического содействия, что могло бы усилить протестное движение.

Тогда не хватило ни поддержки по связи, ни логистики, ни многого другого. Первую волну революции откровенно проспали и европейцы, и американцы,

– отметил Бронжуков.

В то же время сейчас, по его мнению, ситуация выглядит иначе. Политические сигналы со стороны США дополняются техническими шагами, которые могут свидетельствовать о подготовке к более масштабному сценарию.

Сейчас кажется, что Трамп, окрыленный успехами в Венесуэле, готов перейти на новую фазу противостояния,

– сказал он.

Среди признаков он назвал переброску большой флотилии США в район возможных действий и сообщения об использовании европейских логистических узлов для развертывания сил коалиции. По его словам, это может быть элементом подготовки к более серьезному развитию событий.

Будем надеяться, что наконец режим аятолл упадет, и Иран сможет вдохнуть полной грудью и почувствовать свободу, которой ждет уже много лет,

– подчеркнул политолог.

Однако окончательный сценарий будет зависеть от дальнейших решений как Тегерана, так и Вашингтона.

Готовит ли Трамп военную операцию против Ирана?

Нынешние действия США следует рассматривать как повышение ставок, а не как прямой сигнал о неизбежном начале боевых действий. Передислокация сил и логистические приготовления могут быть элементом давления, чтобы заставить Тегеран согласиться на условия Вашингтона. Речь идет прежде всего о ядерной программе, ракетные возможности и безопасность Израиля.

Пока даже эти крупные логистические операции и подготовка – это повышение ставок и попытки нажать, чтобы иранские руководители пошли на договоренности, которые Америка предлагает как альтернативу боевым действиям,

– отметил Бронжуков.

Он подчеркнул, что решение об открытой фазе противостояния будет зависеть не только от позиции США. Многое будет упираться в то, как будет вести себя сам режим аятолл в ответ на эти сигналы. Если Тегеран не пойдет на уступки, риск эскалации будет расти.

Будут ли открытые боевые действия, будет зависеть от решений, которые будет принимать иранское государство в ответ на обстоятельства,

– сказал он.

По его мнению, сейчас идет этап политического торга. И именно от реакции иранского руководства зависит, перерастет ли это давление в реальную военную операцию.

В США нет полного единства

Внутри американского политикума нет единодушия относительно возможного силового сценария. Пример Венесуэлы создал иллюзию быстрого и эффектного результата, но ситуация с Ираном гораздо сложнее. Тегеран имеет другой масштаб, другие ресурсы и потенциал для ответа.

Есть пример с Венесуэлой, но такой уверенности относительно Ирана нет,

– отметил Бронжуков.

Он пояснил, что любая масштабная операция против Ирана связана с серьезными рисками для региона. Речь идет не только о военном ответе, но и о возможной дестабилизации Ближнего Востока. Именно поэтому часть американских элит относится к силовому варианту осторожно.

По его мнению, Трамп оказался перед выбором между демонстрацией силы и сохранением контроля над последствиями. Именно этот баланс и будет определять, останутся ли нынешние сигналы элементом давления, или перерастут в реальные боевые действия.

