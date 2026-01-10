"Вы являетесь человеком мира и слова": принц Пахлави призвал Трампа вмешаться в ситуацию в Иране

Миллионы иранцев уже более двух недель выходят на массовые протесты против власти, несмотря на жесткое подавление со стороны силовиков. Принц Реза Пехлеви обратился к Трампу с призывом вмешаться и помочь прекратить насилие против демонстрантов.

О чем Трампа просил принц Ирана?

В субботу, 10 января, наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к президенту США Дональду Трампу.

Принц призвал американского лидера вмешаться в ситуацию в Иране на фоне массовых антиправительственных протестов. Миллионы иранцев вышли на улицы, несмотря на применение против них боевого оружия со стороны силовиков.

"Сегодня они сталкиваются не только с пулями, но и с полным отключением связи. Нет интернета. Нет стационарной телефонной связи", – написал Пахлави.

Принц считает, что режим лидера Али Хаменеи использует информационную изоляцию, чтобы скрыть жестокое подавление протестов и насилия против демонстрантов.

Он отметил, что вчера, 9 января, иранцы смогли выйти на улицы и оказать сопротивление численностью. Действия силовых структур также смогла сдержать международная поддержка, в частности жесткая риторика США. Поэтому Пахлави в очередной раз обратился за поддержкой к президенту Трампу.

Я прошу вас о помощи. Вы доказали, и я знаю, что Вы являетесь человеком мира и человеком слова. Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана,

– подчеркнул принц.

Что этому предшествовало?

Иран уже более двух недель пылает из-за антиправительственных протестов. Демонстранты каждый раз выходят на улицы несмотря на жесткое насильственное подавление со стороны силовиков. К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Наследник трона династии Пехлеви, Реза Пехлеви, призвал граждан ежедневно выходить на улицы и отстаивать общественные пространства с флагами и национальной символикой. "Наша цель – не просто выйти на улицы, цель – подготовиться к захвату и удержанию центров городов", – подчеркнул принц.

В то же время Трамп заявил, что предупредил руководство Ирана о жестких последствиях в случае силового подавления протестов. Мол, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдаст приказ стрелять по демонстрантам и убивать мирных людей, то США вмешаются и нанесут болезненные удары в ответ. Также американский лидер добавил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий.