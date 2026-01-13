США призвали своих граждан немедленно уехать из Ирана и не рассчитывать на помощь правительства

На фоне эскалации событий в Иране американские официальные лица дали советы гражданам США, что следует сделать. Главный месседж – выезжайте, но самостоятельно, без помощи правительства США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на виртуальное посольство США в Иране.

Что сказали в США о ситуации в Иране?

Там очертили ситуацию так: протесты по всему Ирану обостряются "и могут перерасти в насилие, что приведет к арестам и травмам". Сейчас там перекрывают дороги и блокируют интернет, есть перебои в работе общественного транспорта.

Правительство Ирана ограничило доступ к мобильным, стационарным и национальным интернет-сетям. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в и из Ирана, некоторые из них приостанавливают обслуживание до пятницы, 16 января. Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев с интернетом, планировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию,

– информируют в США.

Поэтому там предоставили своим гражданам ряд советов:

Оставьте Иран немедленно.

Составьте план выезда из Ирана, который не зависит от помощи правительства США.

Если вы не можете уехать, найдите безопасное место в вашем доме или другом безопасном доме.

Запаситесь едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами.

Избегайте демонстраций, не привлекайте к себе внимания и следите за тем, что происходит вокруг вас.

Следите за местными СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей.

Будьте готовы изменить свои планы.

Заряжайте телефон и поддерживайте связь с семьей и друзьями, чтобы информировать их о своем состоянии.

А еще призвали лиц с событийным гражданством "не светить" американский паспорт – и показывать только иранский.

Иранское правительство не признает двойного гражданства и будет относиться к лицам с двойным гражданством США и Ирана исключительно как к иранским гражданам. Граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания в Иране. Показ американского паспорта или демонстрация связей с США может быть достаточной причиной для задержания властями Ирана,

– акцентировали в США.

Наконец там отметили, что правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Исламской Республикой Иран.

"Швейцарское правительство, которое действует через свое посольство в Тегеране, служит защитником интересов США в Иране", – объяснили американцы.

Что происходит в Иране?

В стране уже несколько недель бушуют протесты, но сейчас ситуация обостряется. Власть давит, арестовывает демонстрантов, а главное – убивает их. Более 10 тысяч демонстрантов уже под стражей. Важно, что есть погибшие с обеих сторон.

Протестующие тоже убивают полицейских, хотя некоторые из силовиков переходит на их сторону.

Интересно, что Трамп обещал народу Ирана поддержку, но не пошел дальше громких заявлений. Однако 12 января так называемый индекс пиццы вырос – это означает, что работники Пентагона сильно задерживаются на работе и заказывают доставку еды в близлежащих пиццериях.