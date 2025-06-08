Трамп отметил работу Нацгвардии в Лос-Анджелесе: бойцы останавливали протесты

Президент США Дональд Трамп отправил в Лос-Анджелес бойцов Национальной гвардии, которые должны были остановить беспорядки против его политики. Местные власти сообщили, что в городе бригады спецназовцев якобы не работали, однако впоследствии появилась более подробная информация.

Трамп поблагодарил военнослужащих за работу перед тем, как руководительница Лос-Анджелеса сказала, что против митингующих работала полиция, а не Национальная гвардия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост американского президента в его соцсети Truth.

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Нацгвадия останавливала беспорядки в Лос-Анджелесе

С 6 июня в городе Лос-Анджелес продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Во время митингов, по словам Дональда Трампа, в городе бушевали насилие, столкновения и беспорядки. Вследствие этого "беззакония", президент решил ввести 2 000 бойцов Национальной гвардии США, которая в воскресенье, 8 июня, прибыла в центр города вместе с воинами 79 пехотной бригады. В Пентагоне сообщили, что они имели при себе автоматическое оружие и были оснащены бронетехникой.

Трамп отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса якобы "не смогли справиться с задачей" и подавить митинг.

Эти протесты левых радикалов, со стороны подстрекателей и часто проплаченных нарушителей, не будут толерироваться. Также отныне на протестах не будет разрешено носить маски. Что этим людям скрывать и почему?

– отметил президент США.

Руководительница города Карен Басс в своем посте сказала, что против беспорядков работали полицейские, и поблагодарила их за службу. Она добавила, что бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелесе не было. Временный прокурор Центрального округа Калифорнии отметил, что бойцы прибудут в город, но в течение следующих 24 часов.

Позже стало известно, что около 300 солдат Нацгвардии США уже сосредоточены в нескольких районах Лос-Анджелеса и в его окрестностях. Это подтвердили в армии Соединенных Штатов.

Нацгвардия США останавливала протестующих в Лос-Анджелесе / Фото EPA-EFE (ALLISON DINNER)

Почему начались митинги в Лос-Анджелесе

В пятницу, 6 июня, в Лос-Анджелесе люди вышли на акции против рейдов Иммиграционной и таможенной служб (ICE), во время которых были задержаны по меньшей мере 44 человека, которые якобы нарушили иммиграционное законодательство страны. Этот шаг предусмотрен политикой Дональда Трампа.

Митингующие приходили туда, где работали федеральные агенты. Так около 200 человек требовали отпустить задержанных людей возле следственного изолятора в Парамаунте. Когда демонстрантов начали прогонять, они бросали большие куски бетона в офицеров. На митинге нападения были как со стороны протестующих, так и полиции. Там даже применяли шумовые гранаты и слезоточивый газ. Мэр Лос-Анджелеса призвала проводить протест мирно без столкновений, подчеркнув, что насилие будет караться по закону.

Столкновения продолжились и 7 июня. Именно тогда Дональд Трамп призвал остановить митинги и привлек для этого бойцов Национальной гвардии. Это решение должны принимать местные власти, но губернатор Калифорнии выступил против, заявляя, что это будет провокацией и "только обострит напряженность".