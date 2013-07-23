Запад все видит, но решится ли действовать жестко: западные СМИ разразились критикой в сторону Украины

Независимая антикоррупционная система, созданная после Майдана под международным контролем – разрушена. 22 июля украинская власть фактически разрушила главный антикоррупционный предохранитель, парламент принял решение на скорую руку, а президент оперативно подписал закон. Закон, передающий контроль над НАБУ и САП Генеральному прокурору, назначенному главой государства.

Западные медиа – от немецких до американских – открыто заявляют: Украина демонстрирует откат от демократических принципов. То, что якобы мотивировано "очисткой от российского влияния", все больше выглядит как попытка обуздать неудобных следователей, активистов и институты.

24 Канал проанализировал, как мировые медиа реагируют на демонтаж антикоррупционной реформы, и почему эта история стала не менее тревожной за многочисленные внешние угрозы.

Рада аплодирует, пока прячут независимость НАБУ и САП

"Сегодня 263 депутата легализовали коррупцию", – так остро написало британское издание The Economist, цитируя украинского депутата Ярослава Железняка после голосования за скандальный законопроект №12414. Решение, кардинально меняющее баланс сил в украинской антикоррупционной системе, вызвало волну возмущения в западных медиа, не менее эмоциональную, чем реакция внутри Украины.



Результаты голосования за законопроект №12414 / скриншот

The Economist описывает принятие закона как нечто "сделанное в панике". Комитет собрался в 8 утра без председателя и большинства депутатов, голосование провели в турборежиме, а уже к вечеру закон попал на стол президента. Формально – говорится о "временном подчинении" НАБУ и САП Генеральной прокуратуре во время войны. Фактически же – о ликвидации независимости институтов, созданных после Майдана в сотрудничестве с Западом.

The Telegraph добавляет еще деталей, ведь именно в момент, когда парламент голосовал, в зале звучало "Позор!", а на улице уже собирались первые протестующие. Издание подчеркивает, что ключевые органы, которые должны были действовать вне политического влияния, отныне будут контролироваться через Генерального прокурора, напрямую подчиненного президенту.

На следующее утро президент Владимир Зеленский все же подписал закон, несмотря на публичные предостережения со стороны Евросоюза, послов G7, а также руководителей самих антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Среди депутатов "Слуги народа" публично выступила против только одна парламентарий – глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина. Ее слова цитируют сразу несколько западных медиа:

После изменений, принятых сегодня в обход регламента, антикоррупционная прокуратура превращается в фикцию за бюджетные средства,

– заявила Радина.

Ключевые лица, которых должна поддерживать власть, – директора НАБУ и САП – публично призвали Зеленского не подписывать документ. Но президент ответил ночью:

Антикоррупционная инфраструктура нуждается в очистке от российского влияния. Прокурор должен обеспечить неотвратимость наказания,

– пояснил в своем обращении Зеленский.



Алексей Чернышов / Фото с Facebook

Западные журналисты не скрывают иронии, ведь сам закон был принят вскоре после того, как НАБУ начало расследование против вице-премьера Алексея Чернышева – человека из ближайшего окружения президента. По данным The Economist, именно это могло стать триггером. Синхронно с голосованием по закону в антикоррупционных органах состоялись обыски, а Чернышова – уволили.

То, что начиналось как обещание Зеленского "вычистить систему", все больше напоминает попытку зачистить тех, кто на самом деле этим занимался,

– подытоживает общее мрачное впечатление издание The Economis.

Запад видит не хаос, а холодный расчет

"Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, правительство лишает независимости ключевые органы", – пишет немецкий Der Spiegel в материале с красноречивым заголовком "Новый закон ограничивает борьбу с коррупцией в Украине". Издание констатирует, что НАБУ и САП фактически переведены под контроль президента. И делает ключевой акцент на том, что это угрожает процессу вступления Украины в Европейский Союз .

. О связи закона с более широкой кампанией против неудобных институтов и людей пишет и французская газета Le Monde. Издание напоминает, что в день принятия закона Transparency International Ukraine уже заявила о "систематическом давлении со стороны власти" на антикоррупционные институты.

Le Monde также информирует о позиции министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который лично просил главу МИД Украины Андрея Сибигу принять меры против этого закона, "пока не стало слишком поздно", напоминая, что "уважение к верховенству права является сердцевиной евроинтеграции". Но Киев к нему не прислушался.

Американское издание The New York Times также отмечает, что за последние несколько недель в Киеве последовательно устраняли или дискредитировали людей и органы, которые могли потенциально создать неудобства для окружения президента. Журналисты прямо связывают принятие законопроекта с тем, что НАБУ расследовало дело против вице-премьера Алексея Чернышева, близкого к Зеленскому, а также – против еще нескольких топ-чиновников.

The Economist обращает внимание, что 21 июля, накануне голосования, СБУ и прокуратура провели массовые обыски в НАБУ и САП, обвинив часть сотрудников в "связях с Россией" – и одновременно даже в нарушении правил дорожного движения. В то же время Der Spiegel отмечает, что на фоне военного положения и ракетных обстрелов эти обвинения звучат как попытка отвлечь внимание от истинной цели – подорвать независимость органов.

На этом фоне европейские дипломаты встревожены. Гийом Мерсье, представитель Еврокомиссии, напомнил, что финансовая помощь ЕС напрямую связана с прозрачностью, судебной реформой и демократическим управлением.



А комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала ситуацию "серьезным шагом назад", что "подрывает фундаментальные условия для приближения Украины к членству".

Шабунин – первый, но явно не последний

Когда украинские правоохранители арестовали Виталия Шабунина – одного из самых известных антикоррупционных активистов страны – западные аналитики не сомневались, что это не просто случайность, а начало масштабной атаки на все антикоррупционное движение.



Виталий Шабунин во время заседания суда на прошлой неделе / Фото Getty Images

New York Times называет дело против Шабунина "первым выстрелом в кампании против экосистемы, которая боролась с коррупцией", цитируя Джоша Рудольфа из German Marshall Fund. Издание отмечает, что активисту инкриминируют уклонение от службы и мошенничество, за что ему грозит до 10 лет тюрьмы. И хотя Шабунин призвался в армию в первый день полномасштабного вторжения и работал в НАБУ, следователи утверждают, что "он не выполнял своих обязанностей", – но отказываются заслушать показания его руководителя, которые это опровергают.

Издание также сообщает, что 59 общественных организаций подписали открытое письмо к Зеленскому, в котором назвали дело "политически мотивированным", с признаками злоупотребления правом и давления на активиста, и приводит слова Дарьи Каленюк, исполнительного директора Центра противодействия коррупции:

Это тот момент, когда власть перешла красную линию, которую не принимает украинское общество,

– говорит Каленюк.

Вслед за этим следует итог Джоша Рудольфа:

Эта кампания играет на руку Путину. Вряд ли это намеренно, но использовать "российское влияние" как повод для подавления активистов – это особенно иронично.

Le Monde прямо связывает дело с арестом Шабунина с обысками у сотрудников НАБУ и САП накануне голосования, называя эти действия цепью политического давления на структуры, которые расследовали дела против высших должностных лиц.

Британское BBC приводит мнение протестующих под Офисом Президента, которые держали плакаты с надписями "Шабунина – за решетку, а воров – к власти?" и "Закон зачищает не коррупцию, а тех, кто ее ловит". По словам журналистов, главной эмоцией протестов было не только разочарование, а ощущение измены – моральной и политической.

New York Times подчеркивает, что Шабунин – это не просто "еще один активист". Это – публичная фигура, которая резко критиковала власть даже во время войны, в частности в деле о закупке продовольствия для армии по завышенным ценам. Его настойчивость в расследованиях вызвала раздражение в Офисе Президента еще задолго до его ареста.

Протест, который видит весь мир

"Несколько сотен протестующих вышли на улицы Киева – это редкий случай открытого сопротивления власти с начала полномасштабной войны", – сообщает Le Monde. Французское издание фиксирует не только количество людей, но и качественный состав протеста: активисты, ветераны, молодежь. И главное – атмосферу гнева, что изменила настроение столицы вечером 22 июля.



Протестующие в Киеве / Фото Getty Images

Акция распространилась на Львов, Днепр и Одессу. По словам The Atlantic Council, это крупнейшие антиправительственные протесты с начала полномасштабного вторжения. Протестующие прямо называли виновным главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Это не война за демократию, если мы теряем демократию здесь и сейчас,

– сказал один из протестующих.

Le Monde добавляет, что улица требовала не просто отмены закона, а публичного признания того, что борьба с коррупцией – это не прихоть мирного времени, а условие выживания страны в войне. В то же время Европа эти сигналы услышала. Семена Кривоноса и Александра Клименко, глав НАБУ и САП, цитируют все ведущие медиа. Оба призвали президента не подписывать закон. Несмотря на это, в ночном обращении 22 июля Зеленский не признал протеста, только повторил:

Должно быть очищение от российского влияния. И должно быть больше справедливости,

– заявил Зеленский.

На этом фоне сразу несколько западных изданий фиксирует важную деталь, что чиновники в Офисе Президента полноценно не реагируют ни на международное давление, ни на протесты украинцев. Ни аргументов, ни дискуссии – только "громкая тишина", которая еще больше раздражает общество. В западной прессе это расценили как свидетельство слабости моральной позиции власти.

Spiegel отдельно указывает на то, что обычно обсуждение антикоррупционных законов вызывает усталость у европейского читателя, но на этот раз – немецкая аудитория получила сигнал, что Украина отходит от ключевых европейских принципов.

Запад видит проблему, но решится ли действовать?

"Это не просто тревожный звонок – это четкий сигнал, что реформы в Украине откатываются назад", – пишет французский Le Monde, комментируя принятие закона №12414. Международное сообщество возмущено и обеспокоено, несмотря на то, что активных действий с их стороны пока не хватает.

Это серьезный шаг назад. Независимые органы НАБУ и САП являются ключевыми для евроинтеграционного пути Украины,

– заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Похожие заявления сделали послы G7 и представители Еврокомиссии. Но из всех заявлений просматривается главное – нерешительность. Об "обеспокоенности" говорит и представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, о "последствиях для переговоров о членстве Украины в ЕС" заявляет Марта Кос. Но пока никто не говорит вслух о замораживании финансирования или пересмотре помощи для Украины.

Spiegel прямо указывает на этот разрыв между формальной реакцией и фактической пассивностью: "ЕС глубоко обеспокоен, но не демонстрирует готовности что-то делать. Это и есть самое опасное – Украина может воспринять это как молчаливое согласие".

Шокированы решением Верховной Рады также и самые ярые западные сторонники Украины. В частности, Меган Моббс – дочь Спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, которая известна своей последовательной поддержкой Украины, написала у себя в Х: "это решение – по-настоящему, невероятно, потрясающе глупое".

Она также отметила, что это одновременно дарит дополнительные аргументы противникам Украины на Западе. И она была права, ведь конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин поспешила опубликовать свой пост в очень манипулятивной форме, не забыв указать, что Зеленский "затягивает войну", а Соединенные Штаты "должны прекратить военные поставки".

Вопрос единства Запада вокруг поддержки Украины тоже звучит на Западе. В то время как США частично сосредоточены на собственной предвыборной драме, а администрация Трампа уже посылает противоречивые сигналы, Европа должна была бы взять на себя лидерство. Но пока боится – потерять Киев или потерять лицо.

Европа молчит, а украинская власть воспринимает это как зеленый свет на уничтожение реформ,

– приводит оценку ситуации Дарьи Каленюк New York Times.

The Times, Le Monde и Spiegel отмечают, что реакция Запада слабая, а значит, риск ухудшения ситуации – вполне реален. И именно поэтому некоторые голоса изнутри украинского истеблишмента звучат еще тревожнее, чем западная критика.



Дмитрий Кулеба, который еще год назад возглавлял МИД и отстаивал позицию Украины на всех международных площадках, сказал просто: "Это плохой день для Украины".

Его фраза финализировала множество западных репортажей – как итог моральной дилеммы, которую увидели не только граждане внутри страны, но и союзники Украины по ту сторону границы. Даже издание Le Monde, традиционно сдержанное в своих формулировках, отмечает, что "Украина направляется к модели управления, где "неприкасаемые лица" снова становятся нормой".

Между тем, в той же публикации Spiegel, прямо указывается, что, по результатам июньского соцопроса КМИС, Зеленскому сейчас доверяет 65% украинцев, но уровень недоверия постепенно растет. Это не катастрофа, но трещина, которую нельзя игнорировать.