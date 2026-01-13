Укр Рус
13 января, 17:20
Это шанс для США: политолог назвал 2 фактора, которые могут привести к падению режима в Иране

Петро Синеокий
  • Протесты в Иране, начавшиеся из-за экономического кризиса, переросли в антиправительственные и распространились по всей стране.
  • Политолог Игорь Рейтерович предположил, в каком случае режим в Иране падет.

В конце 2025 года в Иране вспыхнули протесты. Как все завершится – на самом деле зависит от двух факторов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что многое зависит от действий силовиков и армии. Тем более в Иране сложилась довольно интересная ситуация с вооруженными силами. Ведь там существует регулярная армия и Корпус стражей исламской революции. Последние являются опорой режима.

От чего зависит результат протестов в Иране?

Как отметил Рейтерович, если часть армейцев и силовиков перейдут на сторону народа, тогда может произойти реальный слом. Однако важно, чтобы совпал еще один фактор.

Фактически в Иране установлена теократия, которых по всему миру практически нет. Именно такие режимы сосредоточены вокруг лидера. Если он исчезает, то все может обвалиться.

Это шанс для США и Израиля. Они могут решить проблему с Ираном. Но вот пойдут ли на это? Пока сложно сказать? Времени на принятие решений у них крайне мало. Нужно это делать или сейчас, или шанс будет упущен. А восстание народа потопят в крови,
– отметил Рейтерович.

