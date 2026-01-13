Это шанс для США: политолог назвал 2 фактора, которые могут привести к падению режима в Иране
- Протесты в Иране, начавшиеся из-за экономического кризиса, переросли в антиправительственные и распространились по всей стране.
- Политолог Игорь Рейтерович предположил, в каком случае режим в Иране падет.
В конце 2025 года в Иране вспыхнули протесты. Как все завершится – на самом деле зависит от двух факторов.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что многое зависит от действий силовиков и армии. Тем более в Иране сложилась довольно интересная ситуация с вооруженными силами. Ведь там существует регулярная армия и Корпус стражей исламской революции. Последние являются опорой режима.
От чего зависит результат протестов в Иране?
Как отметил Рейтерович, если часть армейцев и силовиков перейдут на сторону народа, тогда может произойти реальный слом. Однако важно, чтобы совпал еще один фактор.
Фактически в Иране установлена теократия, которых по всему миру практически нет. Именно такие режимы сосредоточены вокруг лидера. Если он исчезает, то все может обвалиться.
Это шанс для США и Израиля. Они могут решить проблему с Ираном. Но вот пойдут ли на это? Пока сложно сказать? Времени на принятие решений у них крайне мало. Нужно это делать или сейчас, или шанс будет упущен. А восстание народа потопят в крови,
– отметил Рейтерович.
Протесты в Иране: кратко
- В конце 2025 года в Иране вспыхнули массовые протесты. Сначала они касались экономического кризиса. Но потом все переросло в антиправительственные протесты.
- Митинги распространились по всей стране. Власти же начали силой подавлять протесты. Пока неизвестно точное количество погибших демонстрантов. Были сообщения о 2000 погибших.
- Дональд Трамп уже комментировал протесты в Иране. Он рассматривает "решительные варианты", если Иран решит атаковать американские объекты.