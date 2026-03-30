Хоть Трамп и не признает этого: в СМИ раскрыли, как США ведут опосредованную войну против России
- Сотрудничество России с Ираном включает обмен разведданными и участие в планировании атак на американские интересы.
- США ведут опосредованную борьбу с Россией через поддержку Ирана, что усложняет их стратегические цели на Ближнем Востоке.
Ни для кого уже не является секретом сотрудничество России и Ирана, в частности когда речь идет об обмене ценными разведданными. В этой ситуации Дональд Трамп, воюя против иранского режима, одновременно противостоит и Москве.
Подробнее об этом рассказали в The Telegraph.
Интересно Москва готова поддержать друзей: кому Кремль отправил танкер "на помощь"
Как США относятся к России?
За время полномасштабной войны в Украине и многочисленных попыток стабилизировать ситуацию президент США неоднократно мог отдавать предпочтение российскому диктатору Владимиру Путину в противовес президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Поэтому в Европе росло беспокойство из-за возможных попыток Дональда Трампа склонить Киев к капитуляции и территориальным уступкам Москве.
К тому же ситуация стала еще более напряженной, когда глава Белого дома в начале войны на Ближнем Востоке провел часовой телефонный разговор с главой Кремля.
Что известно о связях России с Ираном?
Отношение Путина к иранским аятоллам остается неоднозначным, особенно в отношении ядерных амбиций.
В Москве давно предоставляют Ирану разведывательную информацию, а недавно появились подтверждения, что Россия принимала непосредственное участие в планировании иранской атаки на военную базу в Саудовской Аравии.
Тогда был уничтожен радиолокационный самолет E-3 Sentry, а также ряд самолетов-заправщиков, из-за ракетно-дронового удара пострадало по меньшей мере 15 американских военных.
Реальная поддержка России Ирана в его войне с США и Израилем, несомненно, добавляет конфликту важное новое измерение, которое Трампу стоит тщательно учесть, планируя следующий этап своей наступательной операции в Иране,
– отмечают в The Telegraph.
При этом не стоит забывать, что российский президент не спешит оказывать Ирану непосредственную военную помощь. Это свидетельствует о том, что союз Москвы с Тегераном имеет скорее ситуативный характер и продиктован выгодой, а не стремлением к глубокому партнерству.
Как США противостоят Кремлю?
Несмотря на личную симпатию Дональда Трампа к Путину, очевидно, что Кремль фактически ведет косвенную борьбу против США, пытаясь помешать администрации Трампа достичь стратегической цели – нанести поражение иранскому режиму.
В The Telegraph отмечают, что вместо безрезультатных попыток диалога с Путиным, которые продолжаются уже год, Трампу стоит осознать, что российский лидер не заинтересован в сближении с Вашингтоном.
Поэтому Штатам стоит действовать жестче в отношении Москвы, в частности, усилить военную поддержку Украины и не допустить, чтобы сотрудничество России с Ираном сорвало американские планы по достижению решающего преимущества.
Что говорит Трамп об Иране?
Глава Белого дома в очередной раз говорит о якобы успешном процессе переговоров с иранской стороной. В то же время американский лидер угрожает Ирану ударами по электростанциям и нефтяным скважинам.
К таким шагам он может прибегнуть, если Иран будет продолжать блокировать Ормузский пролив. Дональд Трамп также не исключает возможности установления контроля над островом Харк, который является не менее важным стратегическим объектом.
Со своей стороны политический эксперт Андрей Городницкий считает, что для успеха в операции против Ирана Дональд Трамп имеет два варианта развития событий. Придется или достигать договоренностей по обогащению урана или проводить наземную военную операции.