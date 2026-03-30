Хоть Трамп и не признает этого: в СМИ раскрыли, как США ведут опосредованную войну против России

Ни для кого уже не является секретом сотрудничество России и Ирана, в частности когда речь идет об обмене ценными разведданными. В этой ситуации Дональд Трамп, воюя против иранского режима, одновременно противостоит и Москве.

Подробнее об этом рассказали в The Telegraph.

Как США относятся к России?

За время полномасштабной войны в Украине и многочисленных попыток стабилизировать ситуацию президент США неоднократно мог отдавать предпочтение российскому диктатору Владимиру Путину в противовес президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Поэтому в Европе росло беспокойство из-за возможных попыток Дональда Трампа склонить Киев к капитуляции и территориальным уступкам Москве.

К тому же ситуация стала еще более напряженной, когда глава Белого дома в начале войны на Ближнем Востоке провел часовой телефонный разговор с главой Кремля.

Что известно о связях России с Ираном?

Отношение Путина к иранским аятоллам остается неоднозначным, особенно в отношении ядерных амбиций.

В Москве давно предоставляют Ирану разведывательную информацию, а недавно появились подтверждения, что Россия принимала непосредственное участие в планировании иранской атаки на военную базу в Саудовской Аравии.

Тогда был уничтожен радиолокационный самолет E-3 Sentry, а также ряд самолетов-заправщиков, из-за ракетно-дронового удара пострадало по меньшей мере 15 американских военных.

Реальная поддержка России Ирана в его войне с США и Израилем, несомненно, добавляет конфликту важное новое измерение, которое Трампу стоит тщательно учесть, планируя следующий этап своей наступательной операции в Иране,

– отмечают в The Telegraph.

При этом не стоит забывать, что российский президент не спешит оказывать Ирану непосредственную военную помощь. Это свидетельствует о том, что союз Москвы с Тегераном имеет скорее ситуативный характер и продиктован выгодой, а не стремлением к глубокому партнерству.

Как США противостоят Кремлю?

Несмотря на личную симпатию Дональда Трампа к Путину, очевидно, что Кремль фактически ведет косвенную борьбу против США, пытаясь помешать администрации Трампа достичь стратегической цели – нанести поражение иранскому режиму.

В The Telegraph отмечают, что вместо безрезультатных попыток диалога с Путиным, которые продолжаются уже год, Трампу стоит осознать, что российский лидер не заинтересован в сближении с Вашингтоном.

Поэтому Штатам стоит действовать жестче в отношении Москвы, в частности, усилить военную поддержку Украины и не допустить, чтобы сотрудничество России с Ираном сорвало американские планы по достижению решающего преимущества.

