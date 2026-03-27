Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что речь идет о сделке по обогащению урана в Иране или сухопутной операции. Других вариантов для победы нет.

Какие два сценария возможны для Трампа?

Андрей Городницкий отметил, что без прекращения обогащения урана в Иране Трамп не может отчитываться о победе. По состоянию на сейчас переговоры до сих пор продолжаются.

Если Иран отдаст этот обогащенный уран американцам, какой-то посреднической стороне, любому и прекратит это, то Трамп может заявить о победе. Потому что первоочередной целью был именно уран,

– сказал он.

Если Тегеран не согласится, то США придется провести сухопутную операцию. В каком формате – неизвестно. Скорее всего, говорится о штурме точечного типа, занятие какой-то территории, где расположен этот уран.

Они его вывозят, показывают на авианосце, где он стоит, в каких-то контейнерах. Они говорят: "Мы забрали уран, руководство уничтожено. Можно заканчивать". Это также будет победа. Других вариантов пока нет,

– предположил политический эксперт.

Вариант просто выйти из войны теоретически возможен. Но для логического завершения этой кампании для Трампа это не подходит. Потому что это может привести к краху его политической карьеры. Никто не сможет объяснить, для чего была нужна эта операция.

Поэтому у Трампа остается две задачи. Легче – они договорятся, подпишут какое-то соглашение, и они передадут этот уран. Это максимально приятный вариант для него. А следующий вариант – это спецоперация. Она готовится,

– считает доктор философии.

Какие планы Трампа относительно войны против Ирана?