Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что речь идет о сделке по обогащению урана в Иране или сухопутной операции. Других вариантов для победы нет.
Какие два сценария возможны для Трампа?
Андрей Городницкий отметил, что без прекращения обогащения урана в Иране Трамп не может отчитываться о победе. По состоянию на сейчас переговоры до сих пор продолжаются.
Если Иран отдаст этот обогащенный уран американцам, какой-то посреднической стороне, любому и прекратит это, то Трамп может заявить о победе. Потому что первоочередной целью был именно уран,
– сказал он.
Если Тегеран не согласится, то США придется провести сухопутную операцию. В каком формате – неизвестно. Скорее всего, говорится о штурме точечного типа, занятие какой-то территории, где расположен этот уран.
Они его вывозят, показывают на авианосце, где он стоит, в каких-то контейнерах. Они говорят: "Мы забрали уран, руководство уничтожено. Можно заканчивать". Это также будет победа. Других вариантов пока нет,
– предположил политический эксперт.
Вариант просто выйти из войны теоретически возможен. Но для логического завершения этой кампании для Трампа это не подходит. Потому что это может привести к краху его политической карьеры. Никто не сможет объяснить, для чего была нужна эта операция.
Поэтому у Трампа остается две задачи. Легче – они договорятся, подпишут какое-то соглашение, и они передадут этот уран. Это максимально приятный вариант для него. А следующий вариант – это спецоперация. Она готовится,
– считает доктор философии.
Какие планы Трампа относительно войны против Ирана?
Издание The Wall Street Journal пишет, что США могут отправить еще 10 тысяч солдат на Ближний Восток. Это может дать Дональду Трампу больше военных возможностей, пока он продвигает 15-пунктный мирный план. Вероятно, их разместят в пределах досягаемости Ирана и острова Харк.
По информации Reuters, Дональд Трамп хочет захватить остров Харк, что в 26 километрах от Ирана и почти в 500 километрах к северо-западу от Ормузского пролива. Остров обрабатывает 90% экспорта иранской нефти. Поэтому успешное выполнение операции позволит контролировать торговлю энергоресурсами Ирана, давить экономически и заставить Тегеран пойти на уступки.
Однако быстрый захват острова не гарантирует США быстрого успеха в войне, а еще и может стать настоящей ловушкой как для военных, так и для самого Трампа. Райан Бробст и Кэмерон Макмиллан из Фонда защиты демократии объяснили, что оккупация острова Харк может расширить и продлить войну, чем способствовать достижению победы.