Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький озвучив 24 Каналу думку, що мовиться про угоду щодо збагачення урану в Ірані або сухопутну операцію. Інших варіантів для перемоги немає.

Які два сценарії можливі для Трампа?

Андрій Городницький зазначив, що без припинення збагачення урану в Ірані Трамп не може звітувати про перемогу. Станом на зараз переговори досі тривають.

Якщо Іран віддасть цей збагачений уран американцям, якійсь посередницькій стороні, будь-якому і припинить це, то Трамп може заявити про перемогу. Тому що першочерговою ціллю був саме уран,

– сказав він.

Якщо Тегеран не погодиться, то США доведеться провести сухопутну операцію. В якому форматі – невідомо. Найімовірніше, мовиться про штурм точкового типу, зайняття якоїсь території, де розташований цей уран.

Вони його вивозять, показують на авіаносці, де він стоїть, в якихось контейнерах. Вони кажуть: "Ми забрали уран, керівництво знищене. Можна закінчувати". Це також буде перемога. Інших варіантів наразі немає,

– припустив політичний експерт.

Варіант просто вийти з війни теоретично можливий. Але для логічного завершення цієї кампанії для Трампа це не підходить. Тому що це може призвести до краху його політичної кар'єри. Ніхто не зможе пояснити, для чого була потрібна ця операція.

Тому у Трампа залишається два завдання. Легше – вони домовляться, підпишуть якусь угоду, і вони передадуть цей уран. Це максимально приємний варіант для нього. А наступний варіант – це спецоперація. Вона готується,

– вважає доктор філософії.

Які плани Трампа щодо війни проти Ірану?