Детальніше про це розповіли в The Telegraph.

Як США ставляться до Росії?

За час повномасштабної війни в Україні та численних спроб стабілізувати ситуацію президент США неодноразово міг віддавати перевагу російському диктатору Володимиру Путіну на противагу президенту України Володимиру Зеленському.

Через це у Європі зростало занепокоєння через можливі спроби Дональда Трампа схилити Київ до капітуляції й територіальних поступок Москві.

До того ж ситуація стала ще більш напруженою, коли очільник Білого дому на початку війни на Близькому Сході провів годинну телефонну розмову з очільником Кремля.

Що відомо про зв'язки Росії з Іраном?

Ставлення Путіна до іранських аятол залишається неоднозначним, особливо щодо ядерних амбіцій.

У Москві давно надають Ірану розвідувальну інформацію, а нещодавно з'явилися підтвердження, що Росія брала безпосередню участь у плануванні іранської атаки на військову базу в Саудівській Аравії.

Тоді було знищено радіолокаційний літак E-3 Sentry, а також низку літаків-заправників, через ракетно-дроновий удар постраждало щонайменше 15 американських військових.

Реальна підтримка Росії Ірану у його війні зі США та Ізраїлем, безсумнівно, додає конфлікту важливий новий вимір, який Трампу варто ретельно врахувати, плануючи наступний етап своєї наступальної операції в Ірані,

– зазначають у The Telegraph.

При цьому не варто забувати, що російський президент не поспішає надавати Ірану безпосередню військову допомогу. Це свідчить про те, що союз Москви з Тегераном має радше ситуативний характер і продиктований вигодою, а не прагненням до глибокого партнерства.

Як США протистоять Кремлю?

Попри особисту симпатію Дональда Трампа до Путіна, очевидно, що Кремль фактично веде непряму боротьбу проти США, намагаючись завадити адміністрації Трампа досягти стратегічної мети – завдати поразки іранському режиму.

У The Telegraph наголошують, що замість безрезультатних спроб діалогу з Путіним, які тривають уже рік, Трампу варто усвідомити, що російський лідер не зацікавлений у зближенні з Вашингтоном.

Через це Штатам варто діяти жорсткіше щодо Москви, зокрема, посилити військову підтримку України та не допустити, щоб співпраця Росії з Іраном зірвала американські плани щодо досягнення вирішальної переваги.

Що каже Трамп про Іран?