Путин боится компьютера и смартфона: в The Times объяснили, почему это приговор для России

Российский диктатор Владимир Путин заметно контрастирует с советскими генсеками, зацикленными на технологиях. Его страх перед технологическими инновациями 21 века обрекает Россию на отставание от передовых государств мира.

Об этом сообщает The Times.

Смотрите также Это история между Трампом и Путиным: политолог предположил, что кроется за "энергетическим перемирием"

Почему Путин боится технологий?

В издании отмечают, что Путин – это человек "ручки и бумаги", он не имеет смартфона и не пользуется интернетом.

Своей империей диктатор управляет через батарею стационарных телефонов шифрованной спецсвязи. И это в то время, пока в других странах министры координируют государственную политику, общаясь через коммерческие мессенджеры в смартфонах.

Не удивительно, что Россия, возглавляемая таким технофобом, отстает от своих соперников в гонке за разработку искусственного интеллекта. The Times ссылается на исследование Стэнфордского университета, в котором Россия заняла 28 место среди 36 оцененных стран по общей силе их индустрий искусственного интеллекта.

США, Китай и Индия заняли первое, второе и третье места. Даже значительно меньше России страны, такие как Люксембург, Бельгия и Ирландия, выше в списке.

В своем отношении к современным технологиям режим Путина заметно контрастирует с политикой советских вождей – от Ленина с его программой масштабной электрификации 1920-х годов до действительно выдающихся успехов послевоенного СССР в исследовании космоса.

Технологический прогресс был неотъемлемой частью советского проекта, средством быстрой индустриализации и успешной конкуренции в условиях холодной войны.

В то время как советские лидеры видели преимущества спутников или ядерного арсенала, Путин, кажется, рассматривает цифровые инновации 21 века как вызов своей власти и когда-то назвал интернет "проектом ЦРУ".

Издание также напоминает о постепенном сворачивании цифровых свобод в России, включая запрет и блокировку всех глобальных соцсетей. И, вероятно, Кремль продолжит ограничивать доступ россиян к информации. А это уже является помехой для технологического развития России.

Правительство лелеет культуру, которая на самом деле очень агрессивно противостоит технологическому прогрессу. Технологии искусственного интеллекта и высокие технологии в целом требуют большого количества независимых стартапов и хорошего инвестиционного климата. Но в России компании боятся инвестировать в новые технологии,

– сказал Владислав Иноземцев, российский экономист и соучредитель Центра анализа и стратегий в Европе.

Отмечается, что только в 2022 году Россию покинули примерно 100 000 ИТ-специалистов, или каждый десятый. К тому же западные санкции значительно усложнили приобретение компонентов для высокотехнологичных разработок.

Какие еще страхи есть у Путина?