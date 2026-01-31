Об этом сообщает The Times.

Почему Путин боится технологий?

В издании отмечают, что Путин – это человек "ручки и бумаги", он не имеет смартфона и не пользуется интернетом.

Своей империей диктатор управляет через батарею стационарных телефонов шифрованной спецсвязи. И это в то время, пока в других странах министры координируют государственную политику, общаясь через коммерческие мессенджеры в смартфонах.

Не удивительно, что Россия, возглавляемая таким технофобом, отстает от своих соперников в гонке за разработку искусственного интеллекта. The Times ссылается на исследование Стэнфордского университета, в котором Россия заняла 28 место среди 36 оцененных стран по общей силе их индустрий искусственного интеллекта.

США, Китай и Индия заняли первое, второе и третье места. Даже значительно меньше России страны, такие как Люксембург, Бельгия и Ирландия, выше в списке.

В своем отношении к современным технологиям режим Путина заметно контрастирует с политикой советских вождей – от Ленина с его программой масштабной электрификации 1920-х годов до действительно выдающихся успехов послевоенного СССР в исследовании космоса.

Технологический прогресс был неотъемлемой частью советского проекта, средством быстрой индустриализации и успешной конкуренции в условиях холодной войны.

В то время как советские лидеры видели преимущества спутников или ядерного арсенала, Путин, кажется, рассматривает цифровые инновации 21 века как вызов своей власти и когда-то назвал интернет "проектом ЦРУ".

Издание также напоминает о постепенном сворачивании цифровых свобод в России, включая запрет и блокировку всех глобальных соцсетей. И, вероятно, Кремль продолжит ограничивать доступ россиян к информации. А это уже является помехой для технологического развития России.

Правительство лелеет культуру, которая на самом деле очень агрессивно противостоит технологическому прогрессу. Технологии искусственного интеллекта и высокие технологии в целом требуют большого количества независимых стартапов и хорошего инвестиционного климата. Но в России компании боятся инвестировать в новые технологии,

– сказал Владислав Иноземцев, российский экономист и соучредитель Центра анализа и стратегий в Европе.

Отмечается, что только в 2022 году Россию покинули примерно 100 000 ИТ-специалистов, или каждый десятый. К тому же западные санкции значительно усложнили приобретение компонентов для высокотехнологичных разработок.

