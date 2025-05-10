Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения.

Соответствующее заявление он сделал во время визита президента КНР Си Цзиньпиня. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 24 Канал со ссылкой на китайское государственное агентство Синьхуа.

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Китай заявил о готовности Путина к переговорам

В субботу, 10 мая, представитель китайского внешнедипломатического ведомства после визита Си в Москву сообщил о готовности российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам по урегулированию "украинского кризиса".

Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая относительно украинского кризиса, заявив о готовности без предварительных условий начать мирные переговоры и выразив надежду на достижение справедливого и устойчивого мирного соглашения.

– сообщил Ван И.

По его словам, Си Цзиньпин поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.