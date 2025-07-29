Российский диктатор Владимир Путин уже длительное время позиционирует себя "юристом на троне", подчеркивая собственное образование, и именно законом он оправдывает репрессии и формирует свой образ.

Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия – Евразия Александр Баунов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Чего хочет Путин?

По мнению ученого, в российской политической системе закон превращен в инструмент, расширяющий полномочия одного человека, а любая новая волна репрессий сопровождается принятием новых якобы "законных" норм.

По его словам, Путин не нарушает закон, а просто меняет его, и глобально такое стремление легитимности переросло в полномасштабную войну. Баунов считает, что победой для Путина будет признание миром новой реальности.

Для Путина победа – это не просто захват территории, а диктовка условий, перекройки границ и признание новой реальности. Именно так Путин может обеспечить себе легитимность, которой он стремится,

– говорится в статье.

Такую "политику" Россия пытается использовать и в рамках мирных переговоров, однако, как говорит эксперт, она демонстрирует определенную гибкость в этом вопросе. Например, Россия больше не требует прямых переговоров с Западом.

Несмотря на это, как замечает Александр Баунов, Кремль до сих пор не отказался от своих главных требований, а война стала фундаментом новой внутренней идеологии: солдаты – герои, враг – мифическое зло, экономика – мобилизована.

На фоне этого заявление Дональда Трампа о сокращении дедлайна для России выглядят как попытка вернуть инициативу, несмотря на разочарование во Владимире Путине. В то же время Москва не планирует идти навстречу Соединенным Штатам.

Александр Баунов пишет, что поиск новой "Ялты", соглашения о разделе сфер влияния, остается мечтой Кремля. Впрочем, история Ялты показывает, что такие договоренности редко ведут к миру, а вместо этого приводят к новой Холодной войне.

"Сталин, колеблясь между легитимностью и силой, выбрал последнее. Мир был разделен. Похоже, что Путин оказался в той же дилемме: захватить как можно больше и легитимизировать хотя бы часть захваченного. Как и Сталин, после подобных сомнений он, вероятно, сделает тот же выбор", – резюмирует колумнист.

К слову, в ISW считают, что ультиматум Дональда Трампа вряд ли заставит Путина пойти на какие-либо уступки в достижении своих военных целей. Он может изменить мнение только в случае значительных успехов Украины на фронте.