21 января, 14:10
Путин "хочет" заключить мирное соглашение с Украиной, –Виткофф
Владимир Путин якобы заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной. В то же время Кремль не демонстрирует готовности идти на компромиссы.
С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает Bloomberg.
Действительно ли Россия готова к миру?
Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор якобы хочет подписать мирное соглашение с Украиной, несмотря на отсутствие даже намеков о готовности Кремля уступать в своих требованиях.