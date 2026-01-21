Путин "хочет" заключить мирное соглашение с Украиной, –Виткофф

Владимир Путин якобы заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной. В то же время Кремль не демонстрирует готовности идти на компромиссы.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает Bloomberg. Смотрите также Переговоры снова были "позитивными": представители США и России встретились в Давосе Действительно ли Россия готова к миру? Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор якобы хочет подписать мирное соглашение с Украиной, несмотря на отсутствие даже намеков о готовности Кремля уступать в своих требованиях.