Геополитика Америка Путин "хочет" заключить мирное соглашение с Украиной, –Виткофф
21 января, 14:10
Путин "хочет" заключить мирное соглашение с Украиной, –Виткофф

Дария Черныш

Владимир Путин якобы заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной. В то же время Кремль не демонстрирует готовности идти на компромиссы.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает Bloomberg.

Действительно ли Россия готова к миру?

Стив Уиткофф заявил, что российский диктатор якобы хочет подписать мирное соглашение с Украиной, несмотря на отсутствие даже намеков о готовности Кремля уступать в своих требованиях.

 

 