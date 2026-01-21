Путін "хоче" укласти мирну угоду з Україною, – Віткофф
- Спецпредставник США Віткофф заявив, що Путін нібито хоче підписати мирну угоду.
- Віткофф і Джаред Кушнер планують провести переговори з Путіним у Москві щодо 20-пунктного мирного плану.
Володимир Путін нібито зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною. Водночас Кремль не демонструє готовності йти на компроміси.
З такою заявою виступив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє Bloomberg.
Дивіться також Переговори знову були "позитивними": представники США та Росії зустрілися в Давосі
Чи дійсно Росія готова до миру?
Стів Віткофф заявив, що російський диктатор нібито хоче підписати мирну угоду з Україною. Заява прозвучала попри відсутність навіть натяків про готовність Кремля поступатися у своїх вимогах.
За словами спецпредставника Трампа, він разом із зятем американського лідера Джаредом Кушнером 22 січня вирушить до Москви. Там в них заплановані перемовини із Путіним. Ймовірно, під час зустрічі сторони можуть обговорити 20-пунктний мирний план.
Віткофф також зазначив, що план уже нібито "готовий на понад 90%". Крім того, за його словами, "усі хочуть досягти мирної угоди".
Як зазначає видання, американський представник відмовився засудити удари Росії по українській інфраструктурі, що залишили, зокрема Київ, без світла, тепла і води.
На якому етапі мирний план?
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що документи щодо гарантій безпеки для України майже завершені. За його словами, "залишилась остання миля".
До того ж Зеленський не поїхав у Давос, а залишився в Україні для координації роботи служб після російського обстрілу.
Раніше Трамп заявляв, що мирну угоду між Росією та Україною досі не укладено через, за його словами, "капризи" обох сторін.