Путін "хоче" укласти мирну угоду з Україною, – Віткофф

Володимир Путін нібито зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною. Водночас Кремль не демонструє готовності йти на компроміси.

З такою заявою виступив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє Bloomberg.

Чи дійсно Росія готова до миру?

Стів Віткофф заявив, що російський диктатор нібито хоче підписати мирну угоду з Україною. Заява прозвучала попри відсутність навіть натяків про готовність Кремля поступатися у своїх вимогах.

За словами спецпредставника Трампа, він разом із зятем американського лідера Джаредом Кушнером 22 січня вирушить до Москви. Там в них заплановані перемовини із Путіним. Ймовірно, під час зустрічі сторони можуть обговорити 20-пунктний мирний план.

Віткофф також зазначив, що план уже нібито "готовий на понад 90%". Крім того, за його словами, "усі хочуть досягти мирної угоди".

Як зазначає видання, американський представник відмовився засудити удари Росії по українській інфраструктурі, що залишили, зокрема Київ, без світла, тепла і води.

На якому етапі мирний план?