Дональд Трамп давил на Путина, давая ему срок в две недели. Россия должна была прекратить огонь, иначе подвергнется серьезным санкциям. Но вряд ли Путин испугается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему Путин не боится Трампа?

Диктатор не согласится на прекращение огня из-за угроз Трампа относительно тарифов и санкций против России. В этом уверен Юджин Румер, бывший аналитик американской разведки по вопросам России, который возглавляет программу "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир.

Теоретически, если вы прекратите закупки нефти у Индии и Китая, это будет очень сильным ударом по российской экономике и по военным усилиям. Но этого не произойдет,

– высказался он.

Эксперт ссылается на китайцев, которые дали понять: они продолжат покупать российскую нефть.

The Atlantic выпустили материал, где подчеркивают, что Трамп слишком полагался на свои хорошие отношения с Путиным. Теперь наступил дедлайн, который установил президент США, а Трамп не знает, как надавить на Путина. Более того – не знает, стоит ли это делать.

В ЕС уже разочарованы, что Трамп ни разу не оказывал давления на Путина. Чиновники были смущены, когда узнали, что Трамп планирует встретиться с Путиным.