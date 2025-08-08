Дональд Трамп тиснув на Путіна, даючи йому строк у два тижні. Росія мала припинити вогонь, інакше наразиться на серйозні санкції. Але навряд чи Путін злякається.

Чому Путін не боїться Трампа?

Диктатор не погодиться на припинення вогню через погрози Трампа щодо тарифів і санкцій проти Росії. У цьому впевнений Юджин Румер, колишній аналітик американської розвідки з питань Росії, який очолює програму "Росія та Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Теоретично, якщо ви припините закупівлі нафти в Індії та Китаї, це буде дуже сильним ударом по російській економіці і по військових зусиллях. Але цього не станеться,

– висловився він.

Експерт покликається на китайців, які дали зрозуміти: вони продовжать купувати російську нафту.

The Atlantic випустили матеріал, де підкреслюють, що Трамп занадто покладався на свої хороші стосунки з Путіним. Тепер наступив дедлайн, який встановив президент США, а Трамп не знає, як натиснути на Путіна. І навіть – чи варто це робити.

У ЄС вже розчаровані, що Трамп жодного разу не чинив тиску на Путіна. Чиновники були збентежені, коли дізналися, що Трамп планує зустрітися з Путіним.