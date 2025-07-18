Путин отвергнет ультиматум Трампа и продолжит войну: Foreign Affairs назвало худший сценарий

Владимир Путин не планирует отказываться от своих предыдущих целей и заканчивать ведение войны в Украине, несмотря на недавно выдвинутый ультиматум американского президента Дональда Трампа по тарифам.

В худшем случае российский диктатор объявит принудительную мобилизацию в стране для продолжения боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.

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Как будет действовать Путин?

В статье отмечают, что на протяжении 25 лет правления Владимир Путин сформировал в России отсутствие любой серьезной политической оппозиции и критики власти в целом. Тех, кто пытается пойти против Кремля, ожидают репрессии.

"После четверти века у власти Путин привел Россию к равновесию. Жизнь в России теперь может быть успокаивающе предсказуемой, даже если иногда требует адаптации",

– говорится в материале Foreign Affairs.

Отмечается, что диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину, чтобы осуществить "маленькую победную войну, которая должна была бы укрепить влияние России в мире и личный авторитет ее правителя Владимира Путина.

Впрочем, как считают аналитики, развернутая война, которая длится уже более 3 лет только ослабляет Россию, не принося ей никакой пользы. Но вряд ли проблемы на фронте, давление США и проблемы в экономике заставят Путина смириться.

Если Путина подтолкнуть, он, вероятно, пожертвует равновесием в России ради массовой мобилизации и жестких принудительных мер. Возрождение России к величию может быть для Путина сизифовым трудом, но он пойдет на крайние меры, чтобы избежать поражения. В Украине Путин рискнет всем,

– пишут в издании.

В то же время, по мнению экспертов, оккупированные территории не имеют стратегической необходимости для выживания Украины, а все крупные города пока находятся вне досягаемости России. Также Украина, по-прежнему, имеет европейскую поддержку.

Сообщается, что любое урегулирование, которое оставляет Украину вне контроля России, будет равносильным поражению для Путина, а развернутая война лишь подтолкнула Киев в направлении Запада, чего диктатор пытался избежать.

Специалисты добавляют, что такой результат Путин не воспримет, и несмотря на вышеупомянутое, российский диктатор все еще имеет инструменты для продолжения войны, которыми он пока предпочел не пользоваться.

Предполагают, что Путин может начать "жестокую" мобилизацию с суровыми наказаниями для тех, кто не хочет, что разрушит миф о "стабильности", который Путин так тщательно выстраивал все годы своего "президентства".

Напомним, Reuters со ссылкой на источники писало, что по мнению Владимира Путина, российская армия и экономика выдержат любое давление Запада. А война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока он не достигнет своих условий мира.