Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину, который развязал войну против Украины, нельзя доверять, ведь он "несет тьму".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию торжеств в Киеве по случаю Дня Независимости.

Читайте также Украина отмечает День Независимости: онлайн-трансляция и важнейшие заявления

Карни сделал заявление о войне и Путине

Марк Карни заявил, что настоящий мир и безопасность для Украины возможны только при условии надежных гарантий. Он сравнил нынешние обстоятельства с временами переговоров Рональда Рейгана с Советским Союзом, когда девизом американского президента было "доверяй, но проверяй".

По словам Карни, Путин – не Михаил Горбачев, ведь российский диктатор стремится не к реформам, а к восстановлению империи.

Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней, он терроризирует ваше небо, угрожает вашим городам, опустошает ваши поля. Он похитил ваших детей. Но Путина можно остановить,

– отметил премьер-министр Канады.

По его словам, экономика России ослабевает и страна-агрессор все больше изолируется. В то же время союзники становятся сильнее и решительнее.

Карни также отметил, что после наступления мира нельзя будет ограничиться принципом "доверяй и проверяй", по его мнению, нужно также будет действовать по принципу "сдерживай и укрепляй".

Мы должны сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя способности Вооруженных Сил Украины, которые так отважно, так долго защищают страну,

– подчеркнул политик.

Канада предоставит военную помощь Украине

В День Независимости Марк Карни также заявил, что Канада выделяет более 1 миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине.

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будут направлены на усиление вашего арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", – сказал премьер-министр Канады.

По словам политика, поставки состоятся уже в следующем месяце.