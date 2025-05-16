The Time проанализировали, что значит отказ Путина участвовать в переговорах с Зеленским

Иностранные СМИ пишут, что Зеленский одержал тактическую победу, поскольку несколько дней призывал Путина к прямым переговорам, а тот отказался. При том, что сам назначил встречу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Путин потерял шансы на мир – а их было много

Также журналисты отметили, что Путин потерял шансы, которые предоставили ему США.

"Трамп и его посланники месяцами пытались добиться прекращения огня в Украине. Попутно они предоставили Путину множество шансов склонить американцев на свою сторону", – привели данные в статье.

Глава Кремля воспользовался дипломатическим скандалом после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. И отправил в США Кирилла Дмитриева, который предложил США ряд выгодных горнодобывающих сделок и доступ к российским природным ресурсам в обмен на снятие санкций.

Но через несколько дней Россия ударила по Сумам, а затем по Киеву. После этого Трамп написал знаменитое "Владимир, остановись!"

Атаки на Киев и Сумы казались совершенно не нужными, даже для продвижения военных целей Путина. Удары по гражданскому населению на севере Украины, далеко за линией фронта, не помогли российским войскам продвинуться на востоке и юге страны, где они годами отчаянно борются за захват большей территории Украины. Путину ничего не стоило бы прекратить атаки на гражданское население и сосредоточиться на военных объектах вдоль линии фронта, по крайней мере до того времени, пока он не сможет закрепить свое сближение с администрацией Трампа (...) Путин разрушил любую видимость доброй воли.

Во время встречи с Трампом в Ватикане Зеленский привел примеры этих обстрелов. И объяснил, что Путин понимает только язык силы, а потому нужны санкции.

Трамп понял послание и написал в соцсети, что подумает над жесткими санкциями.

Обратите внимание! Вероятно, скоро состоится разговор между Трампом и Путиным.

Теперь же, отказавшись встретиться с Зеленским, Путин еще больше ухудшил свое положение.

"Последствия российского пренебрежения могут быть впечатляющими. Цены на нефть – самый прибыльный российский экспорт и источник жизнеобеспечения российской военной экономики – упали до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину, и Путину сейчас как никогда нужно, чтобы Запад ослабил свои санкции против России. Но европейские лидеры планируют усилить санкции после отказа Путина участвовать в мирном процессе. Трамп может поступить так же", – считают медийщики.

Напоследок они указали: Трамп ранее обвинял Байдена в войне. Но сам Трамп обещал мир, который тормозит Путин.