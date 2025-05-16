Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча проходит с участием турецкой стороны, хотя Россия хотела, чтобы и турки не присутствовали.

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Какой месседж озвучивает Украина

Министр обороны Украины отметил, что мир возможен при условии, если Россия проявит готовность к конкретным действиям, в частности к прекращению огня, как минимум, на 30 дней, осуществлению гуманитарных шагов. Украина по-прежнему выражает готовность к прямым переговорам на высшем уровне: между Зеленским и Путиным.

Российская делегация планирует отправиться в аэропорт сразу как только закончится встреча, не оставаясь для переговоров о прекращении огня. Россияне приехали просто озвучить свои требования, повторить перечень пунктов Стамбульского протокола 2022 года,

– отметила ведущая.

Делегация из России представлена четырьмя лицами, украинская же прибыла в более широком составе: кроме Умерова здесь присутствуют еще 11 представителей нашего государства. В частности, от МИД, Генштаба, ГУР, СБУ.

Диалог между США и Украиной был без Уиткоффа

Госсекретарь США Рубио прибыл в Турцию в мрачном настроении, где провел ряд встреч, в частности с главой ОПУ Ермаком, главой МИД Сибигой, министром обороны Украины Умеровым. На этой встрече присутствовал спецпосланник американского президента Келлог. А вот другого спецпредставителя президента США Уиткоффа не было.

"Его принято считать пророссийским, поэтому это позитивный сигнал этих переговоров. Можно делать уже выводы, что этот процесс движется в выгодном для Украины русле. Эти переговоры контролирует крыло Рубио в Белом доме, который является антироссийским", – отметила Кучер.

Американская делегация покинула место встречи Украины и России. Посредником на переговорах в Стамбуле осталась Турция.

Что озвучивает турецкая сторона

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что встреча 16 мая определит будущую встречу между Зеленским и Путиным. Турецкая сторона считает важным, чтобы украинская и турецкая делегации прислушались к призывам Трампа и Эрдогана установить мир.

В турецком МИД также отметили, что стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом. Сейчас подтвержденной информации со стороны Украины по этому поводу нет.

Введение санкций против России на паузе

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что прогресс в переговорах возможен будет только тогда, когда состоится его личная встреча с российским диктатором Путиным. Об этом отметил в Стамбуле и Марко Рубио. Пока США не готовы публично говорить об усилении давления на Россию, о введении против нее дополнительных санкций.

Хотя в кулуарах представители американской и украинской сторон обсуждали различные сценарии развития событий. США видят оптимизм относительно того, что законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о санкциях против России может быть поддержан большинством в Сенате и Палате представителей США.

Тогда этот документ будет принят и не оставит выбора Трампу не подписать его,

– объяснила ведущая 24 Канала.

Европа также говорит о возможности введения санкционных ограничений против России, если та не согласится на прекращение огня и будет тормозить переговоры. Введение 17-го пакета санкций европейцы отложили до вторника, чтобы дождаться итогов встречи в Стамбуле. 20 мая запланировано заседание Европейского Совета, где может быть принят этот санкционный пакет.