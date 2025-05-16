Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российская делегация в Стамбуле выработала переговорную позицию на совещании с Путиным, передает 24 Канал.

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Что известно

Также Песков отметил, что переговорная команда России находится на постоянной связи с диктатором. Тот получает всю информацию в режиме онлайн.

Конечно, сейчас все внимание приковано к тому, как развивается переговорная ситуация в Стамбуле. Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут,

– отметил представитель Кремля.

Заметим, что сначала переговоры России и Украины должны были происходить при участии делегаций США и Турции. Впрочем, российская делегация в последний момент выступила против этого.