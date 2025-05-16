Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що очільник української делегації Рустем Умєров заявив, що зустріч проходить за участю турецької сторони, хоча Росія хотіла, щоб і турки не були присутніми.

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Який меседж озвучує Україна

Міністр оборони України наголосив, що мир можливий за умови, якщо Росія виявить готовність до конкретних дій, зокрема до припинення вогню, як мінімум, на 30 днів, здійснення гуманітарних кроків. Україна й надалі висловлює готовність до прямих переговорів на найвищому рівні: між Зеленським і Путіним.

Російська делегація планує вирушити до аеропорту одразу як тільки закінчиться зустріч, не залишаючись для переговорів про припинення вогню. Росіяни приїхали просто озвучити свої вимоги, повторити перелік пунктів Стамбульського протоколу 2022 року,

– зазначила ведуча.

Делегація з Росії представлена чотирма особами, українська ж прибула в ширшому складі: окрім Умєрова тут присутні ще 11 представників нашої держави. Зокрема, від МЗС, Генштабу, ГУР, СБУ.

Діалог між США та Україною був без Віткоффа

Держсекретар США Рубіо прибув у Туреччину у похмурому настрої, де провів низку зустрічей, зокрема з главою ОПУ Єрмаком, очільником МЗС Сибігою, міністром оборони України Умєровим. На цій зустрічі був присутній спецпосланець американського президента Келлог. А от іншого спецпредставника президента США Віткоффа не було.

"Його заведено вважати проросійським, тому це позитивний сигнал цих перемовин. Можна робити вже висновки, що цей процес рухається у вигідному для України руслі. Ці перемовини контролює крило Рубіо в Білому домі, який є антиросійським", – зазначила Кучер.

Американська делегація покинула місце зустрічі України та Росії. Посередником на переговорах у Стамбулі залишилась Туреччина.

Що озвучує турецька сторона

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що зустріч 16 травня визначить майбутню зустріч між Зеленським і Путіним. Турецька сторона вважає важливим, аби українська і турецька делегації дослухалися до закликів Трампа і Ердогана встановити мир.

В турецькому МЗС також зазначили, що стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом. Наразі підтвердженої інформації з боку України щодо цього нема.

Введення санкцій проти Росії на паузі

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що прогрес у переговорах можливий буде тільки тоді, коли відбудеться його особиста зустріч з російським диктатором Путіним. Про це зауважив у Стамбулі й Марко Рубіо. Поки що США не готові публічно говорити про посилення тиску на Росію, про введення проти неї додаткових санкцій.

Хоча в кулуарах представники американської та української сторін обговорювали різні сценарії перебігу подій. США вбачають оптимізм стосовно того, що законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії може бути підтриманий більшістю в Сенаті та Палаті представників США.

Тоді цей документ буде ухвалений і не залишить вибору Трампу не підписати його,

– пояснила ведуча 24 Каналу.

Європа також говорить про можливість введення санкційних обмежень проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню та гальмуватиме переговори. Наразі введення 17-го пакету санкцій європейці відтермінували до вівторка, аби дочекатися підсумків зустрічі у Стамбулі. 20 травня заплановане засідання Європейської Ради, де може бути ухвалений цей санкційний пакет.