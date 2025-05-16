Такое мнение высказал глава МИД Фидан, сидя перед переговорщиками от Украины и России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Есть два пути, – МИД Турции

Фидан считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам Трампа и Эрдогана о мире. Он отметил, что достичь прекращения огня нужно как можно скорее.

Есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать,

– заявил министр.

Он сказал, что рад видеть "волю обеих сторон открыть новое окно возможностей для мира".

Переговоры в Стамбуле должны завершиться российско-украинским саммитом. К слову, это первая встреча Украины и России лицом к лицу с марта 2022 года.